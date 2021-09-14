https://sputnik-georgia.ru/20210914/desyatki-zavedeniy-v-gruzii-oshtrafovali-za-nesoblyudenie-kovid-regulyatsiy-259596561.html

Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций

Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций

Более 30 заведений пришлось закрыть за повторные нарушения 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T20:55+0400

2021-09-14T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники департамента инспекции труда Грузии с 10 августа оштрафовали 60 учреждений за несоблюдение ковид-ограничений, заявил глава департамента Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди" .Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии ужесточили контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и других массовых мероприятий. Кроме того, ресторанам и клубам запрещено работать в ночное время. В случае нарушения объект штрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а если факт повторится – объект закрывают.Несмотря на рост темпов массовой вакцинации, Грузия все еще переживает четвертую волну пандемии коронавируса. По словам медиков, ее пик уже миновал. В стране по-прежнему обязательно ношение масок как в закрытых, так и открытых пространствах. Рекомендуется соблюдать дистанцию. Бизнес-объекты обязаны соблюдать ряд требований Минздрава Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, коронавирус covid-19