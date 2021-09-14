Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210914/desyatki-zavedeniy-v-gruzii-oshtrafovali-za-nesoblyudenie-kovid-regulyatsiy-259596561.html
Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций
Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций
Более 30 заведений пришлось закрыть за повторные нарушения 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T20:55+0400
2021-09-14T21:14+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0d/252009729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be7276fd8886bfea34a75c38e8bd9ba3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники департамента инспекции труда Грузии с 10 августа оштрафовали 60 учреждений за несоблюдение ковид-ограничений, заявил глава департамента Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди" .Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии ужесточили контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и других массовых мероприятий. Кроме того, ресторанам и клубам запрещено работать в ночное время. В случае нарушения объект штрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а если факт повторится – объект закрывают.Несмотря на рост темпов массовой вакцинации, Грузия все еще переживает четвертую волну пандемии коронавируса. По словам медиков, ее пик уже миновал. В стране по-прежнему обязательно ношение масок как в закрытых, так и открытых пространствах. Рекомендуется соблюдать дистанцию. Бизнес-объекты обязаны соблюдать ряд требований Минздрава Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0d/252009729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3685ed162215164ad51bb4354438380c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, коронавирус covid-19

Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций

20:55 14.09.2021 (обновлено: 21:14 14.09.2021)
641
© AFP / Patricia De Melo MoreiraЛюди на крыше ресторана Rio Maravilha в Lx Factory, расположенном на улице Rua Rodrigues de Faria в Лиссабоне, Португалия
Люди на крыше ресторана Rio Maravilha в Lx Factory, расположенном на улице Rua Rodrigues de Faria в Лиссабоне, Португалия - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© AFP / Patricia De Melo Moreira
Более 30 заведений пришлось закрыть за повторные нарушения
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники департамента инспекции труда Грузии с 10 августа оштрафовали 60 учреждений за несоблюдение ковид-ограничений, заявил глава департамента Бека Перадзе в эфире телеканала "Имеди" .
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии ужесточили контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и других массовых мероприятий. Кроме того, ресторанам и клубам запрещено работать в ночное время. В случае нарушения объект штрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а если факт повторится – объект закрывают.

"С 10 августа, когда был усилен контроль, было проведено более 55 тысяч мероприятий... Мы ежедневно проверяем соблюдение регуляций по всей стране. Нарушения некоторых объектов были серьезными, а у многих – повторными, поэтому 35 из них пришлось опечатать", – заявил Перадзе.

Несмотря на рост темпов массовой вакцинации, Грузия все еще переживает четвертую волну пандемии коронавируса. По словам медиков, ее пик уже миновал. В стране по-прежнему обязательно ношение масок как в закрытых, так и открытых пространствах. Рекомендуется соблюдать дистанцию. Бизнес-объекты обязаны соблюдать ряд требований Минздрава Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000012
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:44В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани
20:55Десятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций
20:31Здоровье, дом и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах
20:00Где в ЕС больше всего едят овощи и фрукты
18:57Дело о "прослушивании священнослужителей" в Грузии: СГБ распространило заявление
18:23Так вам Саакашвили и приехал!.. Впрочем, в этот раз все обстоит намного серьезней
17:58Дело об убийстве следователя в России: задержанный в Грузии россиянин отпущен под залог
17:07Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа
16:37Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
16:06Визы, студенты, туристы: консул РФ рассказал о работе дипломатического ведомства в Грузии
15:48Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды
15:28В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП
15:07Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
14:51Путин перешел на самоизоляцию из-за участившихся случаев COVID-19 в его окружении
14:36ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей
14:21Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности
14:06Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
13:21В Грузии произошло землетрясение
13:12В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
12:55Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией