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https://sputnik-georgia.ru/20210914/dzhennifer-lopes-poyavilas-na-mtv-video-music-awards-v-naryade-ot-gruzinskogo-dizaynera-259573561.html
Дженнифер Лопес появилась на MTV Video Music Awards в наряде от грузинского дизайнера
Дженнифер Лопес появилась на MTV Video Music Awards в наряде от грузинского дизайнера
Выход знаменитости на MTV Video Music Awards был настолько впечатляющим, что пресса разбирает образ Джей Ло по деталям и не устает восхищаться 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T11:03+0400
2021-09-14T11:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии MTV Video Music Awards в наряде от лондонского дизайнера грузинского происхождения David Koma (Давида Комахидзе).На церемонию награждения, которая проходила в Барклайс-центре в Нью-Йорке, Лопес прибыла прямо с Венецианского кинофестиваля, что называется, с корабля на бал. Однако в этот раз звезда не получала, а вручала награду "Песня года" своей коллеге Оливии Родриго за песню Drivers License.На красной дорожке и сцене Барклайс-центра Джей Ло предстала в оригинальном ансамбле из черного топа со шнуровкой и мини-юбки с блестками. Самое любопытное, что под костюмом поклонники не обнаружили нижнего белья.Знаменитость продемонстрировала отличную форму – стройные ноги и прекрасный пресс. Джей Ло также опубликовала в своем Инстаграме короткий ролик, снятый за кулисами шоу. С тех пор видео собрало более 2,5 миллиона лайков.Чем известен Дэвид Кома?Молодой дизайнер из Грузии Давид Комахидзе создал собственную марку David Koma в 2009 году. Дэвид Кома родился в Тбилиси в 1981 году. С детства мечтал работать в индустрии моды – рисовал женские образы и хотел уехать в Лондон, чтобы выучиться на дизайнера. Сначала Кома поступил в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.Дебютную коллекцию Кома представил еще совсем юным – в возрасте 15 лет. Детская мечта Комы сбылась. Он все-таки поехал в Лондон, где окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.Сегодня дизайнер сотрудничает со всемирно известным масс-маркет-гигантом Topshop – David Koma for Top shop, а с 2014 года является креативным директором дома Thierry Mugler.Среди знаменитостей, которые появляются в одежде от Комахидзе – Дженнифер Лопес, Гвинет Пелтроу, Меган Фокс, Ева Лонгория, Адриана Лима, Селена Гомез, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лоуренс, Бейонсе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, мода, дэвид кома, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дженнифер лопес, зарубежные звезды

Дженнифер Лопес появилась на MTV Video Music Awards в наряде от грузинского дизайнера

11:03 14.09.2021
289
© REUTERS / YARA NARDIБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / YARA NARDI
Выход знаменитости на MTV Video Music Awards был настолько впечатляющим, что пресса разбирает образ Джей Ло по деталям и не устает восхищаться
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Американская певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии MTV Video Music Awards в наряде от лондонского дизайнера грузинского происхождения David Koma (Давида Комахидзе).
© REUTERS / MARIO ANZUONIДженнифер Лопес на церемонии 2021 MTV Video Music Awards
Дженнифер Лопес на церемонии 2021 MTV Video Music Awards - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Дженнифер Лопес на церемонии 2021 MTV Video Music Awards
© REUTERS / MARIO ANZUONI
На церемонию награждения, которая проходила в Барклайс-центре в Нью-Йорке, Лопес прибыла прямо с Венецианского кинофестиваля, что называется, с корабля на бал. Однако в этот раз звезда не получала, а вручала награду "Песня года" своей коллеге Оливии Родриго за песню Drivers License.
На красной дорожке и сцене Барклайс-центра Джей Ло предстала в оригинальном ансамбле из черного топа со шнуровкой и мини-юбки с блестками. Самое любопытное, что под костюмом поклонники не обнаружили нижнего белья.
Знаменитость продемонстрировала отличную форму – стройные ноги и прекрасный пресс. Джей Ло также опубликовала в своем Инстаграме короткий ролик, снятый за кулисами шоу. С тех пор видео собрало более 2,5 миллиона лайков.

Чем известен Дэвид Кома?

Молодой дизайнер из Грузии Давид Комахидзе создал собственную марку David Koma в 2009 году. Дэвид Кома родился в Тбилиси в 1981 году. С детства мечтал работать в индустрии моды – рисовал женские образы и хотел уехать в Лондон, чтобы выучиться на дизайнера.
Сначала Кома поступил в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.
Дебютную коллекцию Кома представил еще совсем юным – в возрасте 15 лет. Детская мечта Комы сбылась. Он все-таки поехал в Лондон, где окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина.
Сегодня дизайнер сотрудничает со всемирно известным масс-маркет-гигантом Topshop – David Koma for Top shop, а с 2014 года является креативным директором дома Thierry Mugler.
Среди знаменитостей, которые появляются в одежде от Комахидзе – Дженнифер Лопес, Гвинет Пелтроу, Меган Фокс, Ева Лонгория, Адриана Лима, Селена Гомез, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лоуренс, Бейонсе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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