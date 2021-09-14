https://sputnik-georgia.ru/20210914/ekspert-o-zaderzhanii-rossiyanina-franchetti-v-chekhii---video-259579775.html

Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео

Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео

Европа становится неблагоприятным для посещения регионом, если ты поддерживал Крымскую весну или Донбасс. Об этом в интервью Sputnik рассказал политический... 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T12:39+0400

2021-09-14T12:39+0400

2021-09-14T12:39+0400

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Поводом для такого вывода послужило задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти – участника группы "Северный ветер", который в 2014 году собирал информацию о диверсиях и терактах со стороны Украины. Что теперь грозит активисту? Почему украинские националисты свободно разъезжают по Европе? И как Чехия оказалась "на подпевках " у стран Балтии в провокациях против России? На эти и другие вопросы ответил эксперт.

чехия

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, чехия, видео