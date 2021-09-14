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Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
Европа становится неблагоприятным для посещения регионом, если ты поддерживал Крымскую весну или Донбасс. Об этом в интервью Sputnik рассказал политический... 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T12:39+0400
2021-09-14T12:39+0400
2021-09-14T12:39+0400
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чехия
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Поводом для такого вывода послужило задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти – участника группы "Северный ветер", который в 2014 году собирал информацию о диверсиях и терактах со стороны Украины. Что теперь грозит активисту? Почему украинские националисты свободно разъезжают по Европе? И как Чехия оказалась "на подпевках " у стран Балтии в провокациях против России? На эти и другие вопросы ответил эксперт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, чехия, видео
Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
Европа становится неблагоприятным для посещения регионом, если ты поддерживал Крымскую весну или Донбасс. Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт Владимир Джаралла
Поводом для такого вывода послужило задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти – участника группы "Северный ветер", который в 2014 году собирал информацию о диверсиях и терактах со стороны Украины.
Что теперь грозит активисту? Почему украинские националисты свободно разъезжают по Европе? И как Чехия оказалась "на подпевках " у стран Балтии в провокациях против России? На эти и другие вопросы ответил эксперт.