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Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
Европа становится неблагоприятным для посещения регионом, если ты поддерживал Крымскую весну или Донбасс. Об этом в интервью Sputnik рассказал политический... 14.09.2021, Sputnik Грузия
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Поводом для такого вывода послужило задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти – участника группы "Северный ветер", который в 2014 году собирал информацию о диверсиях и терактах со стороны Украины. Что теперь грозит активисту? Почему украинские националисты свободно разъезжают по Европе? И как Чехия оказалась "на подпевках " у стран Балтии в провокациях против России? На эти и другие вопросы ответил эксперт.
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Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео

12:39 14.09.2021
245
© video: Sputnik
Европа становится неблагоприятным для посещения регионом, если ты поддерживал Крымскую весну или Донбасс. Об этом в интервью Sputnik рассказал политический эксперт Владимир Джаралла
Поводом для такого вывода послужило задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти – участника группы "Северный ветер", который в 2014 году собирал информацию о диверсиях и терактах со стороны Украины.
Что теперь грозит активисту? Почему украинские националисты свободно разъезжают по Европе? И как Чехия оказалась "на подпевках " у стран Балтии в провокациях против России? На эти и другие вопросы ответил эксперт.
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