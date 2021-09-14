https://sputnik-georgia.ru/20210914/garibashvili-saakashvili-voyuet-protiv-gruzinskogo-naroda-259591712.html

Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа

Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа

Третий президент Грузии собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T17:07+0400

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грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии, созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, потерпит поражение на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября. В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.По словам главы правительства, Саакашвили и его "мафиозная банда" совершили беспрецедентные преступления против грузинского народа.Он подчеркнул, что после выборов "Грузинская мечта", в чьей победе он не сомневается, даст достойный ответ "всем предателям и всем врагам".В то же время победу на выборах 1 октября 2012 года, когда в Грузии произошла смена власти, Гарибашвили назвал исторической.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили