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Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа
Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа
Третий президент Грузии собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T17:07+0400
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политика
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грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии, созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, потерпит поражение на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября. В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.По словам главы правительства, Саакашвили и его "мафиозная банда" совершили беспрецедентные преступления против грузинского народа.Он подчеркнул, что после выборов "Грузинская мечта", в чьей победе он не сомневается, даст достойный ответ "всем предателям и всем врагам".В то же время победу на выборах 1 октября 2012 года, когда в Грузии произошла смена власти, Гарибашвили назвал исторической.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили

Гарибашвили: Саакашвили воюет против грузинского народа

17:07 14.09.2021 (обновлено: 17:23 14.09.2021)
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© photo: press-service Government of GeorgiaВизит Ираклия Гарибашвили в Имерети
Визит Ираклия Гарибашвили в Имерети - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: press-service Government of Georgia
Третий президент Грузии собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии, созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили, потерпит поражение на выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер Ираклий Гарибашвили журналистам.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября. В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.
По словам главы правительства, Саакашвили и его "мафиозная банда" совершили беспрецедентные преступления против грузинского народа.

"К сожалению, это продолжается по сей день. Если что-то и происходит сегодня - это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний. Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение 2 октября", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что после выборов "Грузинская мечта", в чьей победе он не сомневается, даст достойный ответ "всем предателям и всем врагам".
В то же время победу на выборах 1 октября 2012 года, когда в Грузии произошла смена власти, Гарибашвили назвал исторической.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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