https://sputnik-georgia.ru/20210914/kardashyan-rianna-i-ne-tolko-demna-gvasaliya-odel-na-met-gala-pyat-zvezd--foto-259575127.html

Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО

Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО

Блеск, шик и глубокий черный шарм – звезды США остановили свой выбор для Met Gala на бренде Balenciaga 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T12:04+0400

2021-09-14T12:04+0400

2021-09-14T12:04+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

в мире

грузия

демна гвасалия

мода

ким кардашьян

грузинские дизайнеры

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

balenciaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24662/65/246626547_0:178:1101:797_1920x0_80_0_0_d8a83d227002437aebdf0bd267e10a52.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Наряды модного дома Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия, выбрали сразу несколько кинозвезд, посетивших Met Gala в Нью-Йорке.Met Gala – одно из самых роскошных и важнейших мероприятий в светской жизни Нью-Йорка. Это также ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. В этом сезоне темой стала американская мода.Первой в образе от Balenciaga на Met Gala всех поразила звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян. Звезда облачилась в полностью черный костюм.Далее броский наряд от Демны Гвасалия выбрали американская певица Рианна и актриса Микаэла Коэл. Не упустила шанс блеснуть в наряде от Balenciaga Трэйси Эллис Росс – американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер. В Balenciaga появился на красной дорожке и канадский актер Эллиот Пейдж.Гвасалия родом из Грузии. Покинул родину в начале 2000-х и стремительно сделал головокружительную карьеру в мире моды. С 2015 года работает на посту креативного директора модного дома "Баленсиага". В одежду от Демны одеваются многие звезды в США и не только. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, грузия, демна гвасалия, мода, ким кардашьян, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, рианна