Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210914/kardashyan-rianna-i-ne-tolko-demna-gvasaliya-odel-na-met-gala-pyat-zvezd--foto-259575127.html
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Блеск, шик и глубокий черный шарм – звезды США остановили свой выбор для Met Gala на бренде Balenciaga 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T12:04+0400
2021-09-14T12:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
в мире
грузия
демна гвасалия
мода
ким кардашьян
грузинские дизайнеры
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
balenciaga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24662/65/246626547_0:178:1101:797_1920x0_80_0_0_d8a83d227002437aebdf0bd267e10a52.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Наряды модного дома Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия, выбрали сразу несколько кинозвезд, посетивших Met Gala в Нью-Йорке.Met Gala – одно из самых роскошных и важнейших мероприятий в светской жизни Нью-Йорка. Это также ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. В этом сезоне темой стала американская мода.Первой в образе от Balenciaga на Met Gala всех поразила звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян. Звезда облачилась в полностью черный костюм.Далее броский наряд от Демны Гвасалия выбрали американская певица Рианна и актриса Микаэла Коэл. Не упустила шанс блеснуть в наряде от Balenciaga Трэйси Эллис Росс – американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер. В Balenciaga появился на красной дорожке и канадский актер Эллиот Пейдж.Гвасалия родом из Грузии. Покинул родину в начале 2000-х и стремительно сделал головокружительную карьеру в мире моды. С 2015 года работает на посту креативного директора модного дома "Баленсиага". В одежду от Демны одеваются многие звезды в США и не только. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24662/65/246626547_0:75:1101:900_1920x0_80_0_0_04d3bb739f19ba782ecfc49fb3dffad2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, грузия, демна гвасалия, мода, ким кардашьян, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, рианна

Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО

12:04 14.09.2021
371
© photo: Demna Gvasalia Daily / FBДизайнер Демна Гвасалия
Дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Demna Gvasalia Daily / FB
Блеск, шик и глубокий черный шарм – звезды США остановили свой выбор для Met Gala на бренде Balenciaga
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Наряды модного дома Balenciaga, креативным директором которого является Демна Гвасалия, выбрали сразу несколько кинозвезд, посетивших Met Gala в Нью-Йорке.
Met Gala – одно из самых роскошных и важнейших мероприятий в светской жизни Нью-Йорка. Это также ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. В этом сезоне темой стала американская мода.
Первой в образе от Balenciaga на Met Gala всех поразила звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян. Звезда облачилась в полностью черный костюм.
Далее броский наряд от Демны Гвасалия выбрали американская певица Рианна и актриса Микаэла Коэл.
Не упустила шанс блеснуть в наряде от Balenciaga Трэйси Эллис Росс – американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер. В Balenciaga появился на красной дорожке и канадский актер Эллиот Пейдж.
Гвасалия родом из Грузии. Покинул родину в начале 2000-х и стремительно сделал головокружительную карьеру в мире моды. С 2015 года работает на посту креативного директора модного дома "Баленсиага". В одежду от Демны одеваются многие звезды в США и не только.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:21В Грузии произошло землетрясение
13:12В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
12:55Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
12:39Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
12:19Афера на миллионы: в Грузии задержаны обвиняемые в подделке налоговых документов
12:04Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
11:49В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних
11:33COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
11:18В Грузии увеличено финансирование детей со специальными образовательными нуждами
11:03Дженнифер Лопес появилась на MTV Video Music Awards в наряде от грузинского дизайнера
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 221
10:43Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
10:27В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
10:08Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет
09:01Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов
08:31Пеле после операции пошел на поправку
08:03Большие дебаты: в студии Первого канала соберутся лидеры всех основных партий Грузии
07:32Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда
ВчераКварацхелия вернулся и помог "Рубину" одержать очередную победу в РПЛ
ВчераКто ведет тайную слежку за священниками в Грузии? Власти и оппозиция винят друг друга