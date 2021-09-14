https://sputnik-georgia.ru/20210914/rasteryannyy-kotenok-kotoromu-ne-khvatilo-mesta-dlya-zavtraka-u-mamy-rastrogal-set--video-259576195.html
Растерянный котенок, которому не хватило места для завтрака у мамы, растрогал Сеть – видео
Растерянный котенок, которому не хватило места для завтрака у мамы, растрогал Сеть – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T11:31+0400
2021-09-14T11:31+0400
2021-09-14T11:31+0400
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А все из-за папы, который почему-то тоже захотел молока кошки и занял кучу места.В его глазах видна вселенская боль и непонимание, за что эта только начавшаяся жизнь уже такая суровая.На кадрах видно, как крошечный котенок сидит рядом с мамой, которая буквально со всех сторон облеплена другими голодными котятами. Помимо них, молока решил отведать и папа-кот. В результате у живота кошки не осталось ни сантиметра свободного места, чтобы главный герой видео тоже смог покушать.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Растерянный котенок, которому не хватило места для завтрака у мамы, растрогал Сеть – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
А все из-за папы, который почему-то тоже захотел молока кошки и занял кучу места.
В его глазах видна вселенская боль и непонимание, за что эта только начавшаяся жизнь уже такая суровая.
На кадрах видно, как крошечный котенок сидит рядом с мамой, которая буквально со всех сторон облеплена другими голодными котятами. Помимо них, молока решил отведать и папа-кот. В результате у живота кошки не осталось ни сантиметра свободного места, чтобы главный герой видео тоже смог покушать.
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