https://sputnik-georgia.ru/20210914/sherif---shakhter-donetsk-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-259595053.html

"Шериф" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Шериф" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Молдавский "Шериф" уже сотворил сенсацию, впервые в своей истории пробившись в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T09:36+0400

2021-09-14T09:36+0400

2021-09-14T19:47+0400

спорт

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прогноз на футбольный матч

фк "шахтер"

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Под руководством Юрия Вернидуба, "Шериф" преодолел четыре (!) квалификационных раунда ЛЧ, выбив из турнира такие серьезные клубы, как "Динамо" Загреб (3:0) и "Црвена Звезда" (2:1).Правда, команде из Тирасполя откровенно не повезло с жеребьевкой. В группе "D" "осам" предстоит сыграть с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером". Как мне кажется, с такими соперниками молдавский клуб не сможет бороться даже за третье место, дающее право участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА.И все же, для болельщиков "Шерифа", приезд в их город таких грандов, как "Реал", "Интер" - уже станет большим праздником. Первый тест на своем поле молдавский клуб будет сдавать донецкому "Шахтеру"."Горняки" тоже прошли два раунда квалификации, чтобы пробиться в групповую стадию ЛЧ. И надо отметить, что подопечные Роберто де Дзерби сделали это очень уверенно, выиграв три матча из четырех – у "Генка" оба раза с одинаковым счетом 2:1, а у "Монако" - 1:0 и 2:2.Соперничая с такими командами, как "Реал" и "Интер" за выход в весеннюю часть ЛЧ, "Шахтер" просто обязан брать очки в обоих матчах с "Шерифом". Нет ничего удивительного в том, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,94 (против 4,2 у "Шерифа").Как мне кажется, в данном случае не стоит изобретать велосипед. "Шахтер" имеет колоссальный опыт выступлений в ЛЧ, а у "Шерифа" такового нет. Думаю, именно этот фактор станет определяющим в предстоящей игре. Рискну взять чистую победу "горняков".Ставка: победа "Шахтера" за 1,94.

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2021

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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, фк "шахтер"