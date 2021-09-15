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"Шериф" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Шериф" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Молдавский "Шериф" уже сотворил сенсацию, впервые в своей истории пробившись в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T09:36+0400
2021-09-15T09:36+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
фк "шахтер"
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Под руководством Юрия Вернидуба, "Шериф" преодолел четыре (!) квалификационных раунда ЛЧ, выбив из турнира такие серьезные клубы, как "Динамо" Загреб (3:0) и "Црвена Звезда" (2:1).Правда, команде из Тирасполя откровенно не повезло с жеребьевкой. В группе "D" "осам" предстоит сыграть с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером". Как мне кажется, с такими соперниками молдавский клуб не сможет бороться даже за третье место, дающее право участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА.И все же, для болельщиков "Шерифа", приезд в их город таких грандов, как "Реал" и "Интер", уже станет большим праздником. Первый тест на своем поле молдавский клуб будет сдавать донецкому "Шахтеру"."Горняки" тоже прошли два раунда квалификации, чтобы пробиться в групповую стадию ЛЧ. И надо отметить, что подопечные Роберто де Дзерби сделали это очень уверенно, выиграв три матча из четырех – у "Генка" оба раза с одинаковым счетом 2:1, а у "Монако" – 1:0 и 2:2.Соперничая с такими командами, как "Реал" и "Интер" за выход в весеннюю часть ЛЧ, "Шахтер" просто обязан брать очки в обоих матчах с "Шерифом". Нет ничего удивительного в том, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,94 (против 4,2 у "Шерифа").Как мне кажется, в данном случае не стоит изобретать велосипед. "Шахтер" имеет колоссальный опыт выступлений в ЛЧ, а у "Шерифа" такового нет. Думаю, именно этот фактор станет определяющим в предстоящей игре. Рискну взять чистую победу "горняков".Ставка: победа "Шахтера" за 1,94.
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Нодар Майсурадзе
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, фк "шахтер"

"Шериф" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

09:36 15.09.2021
195
© Sputnik / STRINGER Стрингер / Перейти в фотобанкИгроки "Шахтера " радуются забитому мячу
Игроки Шахтера радуются забитому мячу - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / STRINGER Стрингер
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Молдавский "Шериф" уже сотворил сенсацию, впервые в своей истории пробившись в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
Под руководством Юрия Вернидуба, "Шериф" преодолел четыре (!) квалификационных раунда ЛЧ, выбив из турнира такие серьезные клубы, как "Динамо" Загреб (3:0) и "Црвена Звезда" (2:1).
Правда, команде из Тирасполя откровенно не повезло с жеребьевкой. В группе "D" "осам" предстоит сыграть с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и донецким "Шахтером". Как мне кажется, с такими соперниками молдавский клуб не сможет бороться даже за третье место, дающее право участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
И все же, для болельщиков "Шерифа", приезд в их город таких грандов, как "Реал" и "Интер", уже станет большим праздником. Первый тест на своем поле молдавский клуб будет сдавать донецкому "Шахтеру".
© Sputnik / Alex ShlamovМатч между футбольными клубами "Сабуртало" и "Шериф"
Матч между футбольными клубами Сабуртало и Шериф - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Матч между футбольными клубами "Сабуртало" и "Шериф"
© Sputnik / Alex Shlamov
"Горняки" тоже прошли два раунда квалификации, чтобы пробиться в групповую стадию ЛЧ. И надо отметить, что подопечные Роберто де Дзерби сделали это очень уверенно, выиграв три матча из четырех – у "Генка" оба раза с одинаковым счетом 2:1, а у "Монако" – 1:0 и 2:2.
Соперничая с такими командами, как "Реал" и "Интер" за выход в весеннюю часть ЛЧ, "Шахтер" просто обязан брать очки в обоих матчах с "Шерифом". Нет ничего удивительного в том, что фаворитом предстоящего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,94 (против 4,2 у "Шерифа").
Как мне кажется, в данном случае не стоит изобретать велосипед. "Шахтер" имеет колоссальный опыт выступлений в ЛЧ, а у "Шерифа" такового нет. Думаю, именно этот фактор станет определяющим в предстоящей игре. Рискну взять чистую победу "горняков".
Ставка: победа "Шахтера" за 1,94.
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