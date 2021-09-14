https://sputnik-georgia.ru/20210914/spartak-moskva--legiya-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-259590520.html
"Спартак" Москва - "Легия": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
"Спартак" Москва - "Легия": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Спартак" Москва и "Легия" 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T17:23+0400
2021-09-14T17:23+0400
2021-09-14T17:27+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
клуб "легия"
фк "спартак"
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Московский "Спартак" мог сыграть в Лиге чемпионов УЕФА, но не справился с лиссабонской "Бенфикой" (0:4 по сумме двух матчей) и вынужден довольствоваться выступлением в Лиге Европы УЕФА."Красно-белые" попали в группу "С" вместе с "Лестером", "Наполи" и "Легией". Можно сказать, что российскому клубу не повезло с жеребьевкой и для выхода в стадию плей-офф придется сильно попотеть.В первом матче групповой стадии "Спартак" на своем поле примет неуступчивую варшавскую "Легию". Поляки также начали свою еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА, но уступили загребскому "Динамо" (1:2).Стоит отметить, что для "Спартака" сезон начался далеко не лучшим образом, и не только в ЛЧ. В семи матчах чемпионата России "красно-белые" потерпели три поражения при одной ничьей. При этом обыграть подопечные Руй Витории смогли только вернувшиеся из ФНЛ "Крылья Советов" (1:0), худшую команду РПЛ – "Урал" (1:0) и "Химки" (3:1). Именно победа над "Химками" в последнем туре РПЛ добавляет оптимизма болельщикам "народной команды" в преддверии матча против "Легии".Любопытно, но "Легия" стартовала в национальном чемпионате еще хуже, чем "Спартак". Из пяти матчей в "Экстраклассе" "легионеры" проиграли три и выиграли два. На данный момент клуб из Варшавы занимает 16 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.В московском матче букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 1,85 (против 4,4 у "Легии"). Но я бы не стал делать прогноз на исход. Оба клуба сейчас показывают нестабильную игру, и ни один из результатов не станет неожиданностью.Моя ставка на этот матч – больше 4.5 желтых карточек. Обе команды достаточно много фолят. В четырех последних играх РПЛ футболисты "Спартака" получили 14 ЖК, а у "Легии" этот показатель составляет 15. Думаю, на двоих соперники получат пять предупреждений как минимум.Ставка: в матче будет показано больше 4.5 желтых карточек за 2,2.
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "легия", фк "спартак"
"Спартак" Москва - "Легия": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА
17:23 14.09.2021 (обновлено: 17:27 14.09.2021)
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Спартак" Москва и "Легия"
Московский "Спартак" мог сыграть в Лиге чемпионов УЕФА, но не справился с лиссабонской "Бенфикой" (0:4 по сумме двух матчей) и вынужден довольствоваться выступлением в Лиге Европы УЕФА.
"Красно-белые" попали в группу "С" вместе с "Лестером", "Наполи" и "Легией". Можно сказать, что российскому клубу не повезло с жеребьевкой и для выхода в стадию плей-офф придется сильно попотеть.
В первом матче групповой стадии "Спартак" на своем поле примет неуступчивую варшавскую "Легию". Поляки также начали свою еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА, но уступили загребскому "Динамо" (1:2).
Стоит отметить, что для "Спартака" сезон начался далеко не лучшим образом, и не только в ЛЧ. В семи матчах чемпионата России "красно-белые" потерпели три поражения при одной ничьей. При этом обыграть подопечные Руй Витории смогли только вернувшиеся из ФНЛ "Крылья Советов" (1:0), худшую команду РПЛ – "Урал" (1:0) и "Химки" (3:1). Именно победа над "Химками" в последнем туре РПЛ добавляет оптимизма болельщикам "народной команды" в преддверии матча против "Легии".
Любопытно, но "Легия" стартовала в национальном чемпионате еще хуже, чем "Спартак". Из пяти матчей в "Экстраклассе" "легионеры" проиграли три и выиграли два. На данный момент клуб из Варшавы занимает 16 место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.
В московском матче букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 1,85 (против 4,4 у "Легии"). Но я бы не стал делать прогноз на исход. Оба клуба сейчас показывают нестабильную игру, и ни один из результатов не станет неожиданностью.
Моя ставка на этот матч – больше 4.5 желтых карточек. Обе команды достаточно много фолят. В четырех последних играх РПЛ футболисты "Спартака" получили 14 ЖК, а у "Легии" этот показатель составляет 15. Думаю, на двоих соперники получат пять предупреждений как минимум.
Ставка: в матче будет показано больше 4.5 желтых карточек за 2,2.