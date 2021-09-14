Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-predotvraschena-kontrabanda-zolota-na-neskolkikh-kpp-259586307.html
В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП
В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП
Грузинские таможенники изъяли почти полкилограмма незадекларированных золотых изделий 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T15:28+0400
2021-09-14T15:48+0400
новости
грузия
таможня
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/27/247822797_857:559:2359:1404_1920x0_80_0_0_98fcea334f18a3e9c8007bebffc5542e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на нескольких таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.Незадекларированное золото общим весом 224,41 грамма и огнестрельное оружие были изъяты из тайника грузового автомобиля, которым управлял гражданин Армении.Минфин Грузии: контрабанда сигарет стала проблемой для страны&gt;&gt;По информации ведомства, на основании разработанного профиля риска, сотрудники Управления таможенными рисками на пропускном пункте "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница), предложили гражданину Армении проследовать в "красный коридор" и пройти рентгеносканер. Общая стоимость обнаруженного контрабандного товара составила 37,8 тысячи лари.Кроме того, незадекларированные ювелирные изделия из золота и монеты нашли у гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Контрабанда оценивается в 27,7 тысячи лари. Материалы переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.Еще две попытки незаконного ввоза в Грузию контрабанды золота пресечены в Тбилисском международном аэропорту. У граждан Армении обнаружили ювелирные изделия из золота весом в 279,8 граммов. Стоимость контрабандного золота оценивается в 34,3 тысячи лари. Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/27/247822797_1017:601:2153:1453_1920x0_80_0_0_ed81cf2bd499dd0204a43aaf5b834bbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, таможня, золото

В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП

15:28 14.09.2021 (обновлено: 15:48 14.09.2021)
319
© Sputnik / Alex ShlamovДрагоценности золото серебро
Драгоценности золото серебро - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузинские таможенники изъяли почти полкилограмма незадекларированных золотых изделий
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на нескольких таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.
Незадекларированное золото общим весом 224,41 грамма и огнестрельное оружие были изъяты из тайника грузового автомобиля, которым управлял гражданин Армении.
Минфин Грузии: контрабанда сигарет стала проблемой для страны>>
По информации ведомства, на основании разработанного профиля риска, сотрудники Управления таможенными рисками на пропускном пункте "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница), предложили гражданину Армении проследовать в "красный коридор" и пройти рентгеносканер. Общая стоимость обнаруженного контрабандного товара составила 37,8 тысячи лари.
Кроме того, незадекларированные ювелирные изделия из золота и монеты нашли у гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Контрабанда оценивается в 27,7 тысячи лари.
Материалы переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.
Еще две попытки незаконного ввоза в Грузию контрабанды золота пресечены в Тбилисском международном аэропорту. У граждан Армении обнаружили ювелирные изделия из золота весом в 279,8 граммов. Стоимость контрабандного золота оценивается в 34,3 тысячи лари. Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:37Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
16:06Визы, студенты, туристы: консул РФ рассказал о работе дипломатического ведомства в Грузии
15:48Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды
15:28В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП
15:07Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
14:51Путин перешел на самоизоляцию из-за участившихся случаев COVID-19 в его окружении
14:36ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей
14:21Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности
14:06Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
13:21В Грузии произошло землетрясение
13:12В Грузии подсчитывают, сколько человек ждет возвращения Саакашвили на родину
12:55Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
12:39Эксперт о задержании россиянина Франчетти в Чехии - видео
12:19Афера на миллионы: в Грузии задержаны обвиняемые в подделке налоговых документов
12:04Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
11:49Полиция задержала подростка, применившего нож в драке со сверстниками в Тбилиси
11:33COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
11:18В Грузии увеличено финансирование детей со специальными образовательными нуждами
11:03Дженнифер Лопес появилась на MTV Video Music Awards в наряде от грузинского дизайнера
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 221