https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-predotvraschena-kontrabanda-zolota-na-neskolkikh-kpp-259586307.html

В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП

В Грузии предотвращена контрабанда золота на нескольких КПП

Грузинские таможенники изъяли почти полкилограмма незадекларированных золотых изделий 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T15:28+0400

2021-09-14T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий на нескольких таможенно-пропускных пунктах страны, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.Незадекларированное золото общим весом 224,41 грамма и огнестрельное оружие были изъяты из тайника грузового автомобиля, которым управлял гражданин Армении.Минфин Грузии: контрабанда сигарет стала проблемой для страны>>По информации ведомства, на основании разработанного профиля риска, сотрудники Управления таможенными рисками на пропускном пункте "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница), предложили гражданину Армении проследовать в "красный коридор" и пройти рентгеносканер. Общая стоимость обнаруженного контрабандного товара составила 37,8 тысячи лари.Кроме того, незадекларированные ювелирные изделия из золота и монеты нашли у гражданина Грузии на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Контрабанда оценивается в 27,7 тысячи лари. Материалы переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.Еще две попытки незаконного ввоза в Грузию контрабанды золота пресечены в Тбилисском международном аэропорту. У граждан Армении обнаружили ювелирные изделия из золота весом в 279,8 граммов. Стоимость контрабандного золота оценивается в 34,3 тысячи лари. Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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