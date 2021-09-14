https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-uvelicheno-finansirovanie-detey-so-spetsialnymi-obrazovatelnymi-nuzhdami-259574510.html

В Грузии увеличено финансирование детей со специальными образовательными нуждами

В Грузии увеличено финансирование детей со специальными образовательными нуждами

Дополнительное финансирование предназначено для создания более комфортных условий учебы для детей с особыми нуждами 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T11:18+0400

2021-09-14T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. С сентября этого года госшколам Грузии увеличили финансирование учебы детей со специальными образовательными нуждами, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.На каждого пятого ученика со специальными образовательными нуждами школы вместо 500 лари в месяц будут получать по 700 лари.От дошкольного образования до адронной терапии – что в планах Минобразования Грузии>>Как отмечают в Минобразования, минимальная дополнительная сумма на детей такой категории составит 700 лари, а максимальная – 7,7 тысячи лари.Школы могут использовать эти деньги на оснащение ресурс-комнаты и удовлетворение разных нужд этих учеников. Данная сумма также может быть направлена на зарплату дополнительных специалистов инклюзивного образования – психолога, переводчика языка жестов, оккупационного терапевта, терапевта языка и речи и т. д.Министерство образования подготовило рекомендации, которые должны быть учтены во время дистанционного или классного обучения детей со специальными образовательными нуждами. Рекомендации разработаны для дирекции школ, администрации, учителей, специалистов инклюзивного образования, родителей, с целью максимального включения в учебный процесс детей с особыми образовательными нуждами.Для учителей и спецпедагогов подготовлен "Путеводитель индивидуального учебного плана", главная цель которого – ознакомить учителей с возможностями планирования учебного процесса. Для поддержки учителей и спецпедагогов подготовлены видеоинструкции составления индивидуального учебного плана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210321/Minobrazovaniya-Gruzii-zapuskaet-novuyu-programmu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-251225455.html

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