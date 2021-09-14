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В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних
В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних
Обвиняемый задержан в столице Грузии, мужчине грозит заключение от 16 до 20 лет 14.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел в результате проведения оперативных и следственных мероприятий задержали одного человека по обвинению в попытке умышленного убийства несовершеннолетних лиц при отягчающих обстоятельствах, сообщает ведомство.В качестве вещественного доказательства был изъят нож. Обвиняемого задержали в Тбилиси, ему грозит заключение от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, преступность в грузии

В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних

11:49 14.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Обвиняемый задержан в столице Грузии, мужчине грозит заключение от 16 до 20 лет
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел в результате проведения оперативных и следственных мероприятий задержали одного человека по обвинению в попытке умышленного убийства несовершеннолетних лиц при отягчающих обстоятельствах, сообщает ведомство.
Следствием было установлено, что 13 сентября задержанный в ходе словесной перепалки нанес многочисленные ранения двум подросткам 15 лет и одному – 16 лет. Полиция задержала предполагаемого преступника по горячим следам.
В качестве вещественного доказательства был изъят нож. Обвиняемого задержали в Тбилиси, ему грозит заключение от 16 до 20 лет.
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