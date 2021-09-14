https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-zaderzhali-muzhchinu-pokushavshegosya-na-nesovershennoletnikh-259576425.html

В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних

В Грузии задержали мужчину, покушавшегося на несовершеннолетних

Обвиняемый задержан в столице Грузии, мужчине грозит заключение от 16 до 20 лет 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T11:49+0400

2021-09-14T11:49+0400

2021-09-14T11:49+0400

происшествия

новости

грузия

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел в результате проведения оперативных и следственных мероприятий задержали одного человека по обвинению в попытке умышленного убийства несовершеннолетних лиц при отягчающих обстоятельствах, сообщает ведомство.В качестве вещественного доказательства был изъят нож. Обвиняемого задержали в Тбилиси, ему грозит заключение от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии