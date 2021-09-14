https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-tbilisi-obnovili-park-marshala-gelovani--259596907.html

В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани

В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани

На восстановление парка в центральном районе Тбилиси было потрачено 257 тысяч долларов 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T21:44+0400

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грузия

тбилиси

каха каладзе

каладзе - мэр "мечты"

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мэрия столицы завершила восстановление парка Маршала Геловани в тбилисском районе Ваке.Реабилитационные работы охватили территорию площадью шесть тысяч квадратных метров. Обновлены детская площадка и пешеходная дорожка в парке, заменены пандусы, установлен специальный садовый инвентарь. Кроме того, были установлены фонтанчики с питьевой водой, система орошения и освещения.В рамках работ был отремонтирован и старый фонтан. Увеличилась площадь озеленения."Проект, в целом, очень красивый, и, самое главное - очень довольны местные жители. Сейчас важно соблюдать осторожность, здесь нужен уход, ответственность, чтобы максимально уменьшились факты вандализма, которые происходят", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Стоимость восстановительных работ в парке Маршала Геловани составляет 800 тысяч лари (257 тысяч долларов).Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние несколько лет в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, тбилиси, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты"