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В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани
В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани
На восстановление парка в центральном районе Тбилиси было потрачено 257 тысяч долларов 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T21:44+0400
2021-09-14T21:44+0400
грузия
тбилиси
каха каладзе
каладзе - мэр "мечты"
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мэрия столицы завершила восстановление парка Маршала Геловани в тбилисском районе Ваке.Реабилитационные работы охватили территорию площадью шесть тысяч квадратных метров. Обновлены детская площадка и пешеходная дорожка в парке, заменены пандусы, установлен специальный садовый инвентарь. Кроме того, были установлены фонтанчики с питьевой водой, система орошения и освещения.В рамках работ был отремонтирован и старый фонтан. Увеличилась площадь озеленения."Проект, в целом, очень красивый, и, самое главное - очень довольны местные жители. Сейчас важно соблюдать осторожность, здесь нужен уход, ответственность, чтобы максимально уменьшились факты вандализма, которые происходят", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Стоимость восстановительных работ в парке Маршала Геловани составляет 800 тысяч лари (257 тысяч долларов).Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние несколько лет в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, тбилиси, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты"

В Тбилиси обновили парк Маршала Геловани

21:44 14.09.2021
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© Facebook / Tbilisi City Hallпарк Маршала Геловани в Ваке
парк Маршала Геловани в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Facebook / Tbilisi City Hall
На восстановление парка в центральном районе Тбилиси было потрачено 257 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мэрия столицы завершила восстановление парка Маршала Геловани в тбилисском районе Ваке.
Реабилитационные работы охватили территорию площадью шесть тысяч квадратных метров. Обновлены детская площадка и пешеходная дорожка в парке, заменены пандусы, установлен специальный садовый инвентарь. Кроме того, были установлены фонтанчики с питьевой водой, система орошения и освещения.
В рамках работ был отремонтирован и старый фонтан. Увеличилась площадь озеленения.
© Facebook / Tbilisi City Hallпарк Маршала Геловани в Ваке
парк Маршала Геловани в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
парк Маршала Геловани в Ваке
© Facebook / Tbilisi City Hall
"Проект, в целом, очень красивый, и, самое главное - очень довольны местные жители. Сейчас важно соблюдать осторожность, здесь нужен уход, ответственность, чтобы максимально уменьшились факты вандализма, которые происходят", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Стоимость восстановительных работ в парке Маршала Геловани составляет 800 тысяч лари (257 тысяч долларов).
© Facebook / Tbilisi City HallКаха Каладзе в парке Маршала Геловани в Ваке
Каха Каладзе в парке Маршала Геловани в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Каха Каладзе в парке Маршала Геловани в Ваке
© Facebook / Tbilisi City Hall
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние несколько лет в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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