https://sputnik-georgia.ru/20210914/vizy-studenty-turisty-konsul-rf-rasskazal-o-rabote-diplomaticheskogo-vedomstva-v-gruzii-259584492.html

Визы, студенты, туристы: консул РФ рассказал о работе дипломатического ведомства в Грузии

Визы, студенты, туристы: консул РФ рассказал о работе дипломатического ведомства в Грузии

Какие проблемы существуют в работе консульской службы РФ в Грузии? За какой помощью чаще всего обращаются в дипломатическое ведомство? Обязаны ли россияне... 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T16:06+0400

2021-09-14T16:06+0400

2021-09-14T16:29+0400

россия

грузия

интервью

грузино-российские отношения

визы

студенты

туристы

секция интересов россии при посольстве швейцарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0e/259586213_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_eed1b570f28f1f118278d6548f4bb296.jpg

На все эти вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия ответил заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.- Андрей Юрьевич, приступив к работе в Грузии, какую проблему вы бы обозначили как номер один?- На протяжении многих лет у входа в здание Консульской службы в Тбилиси и на прилегающих улицах дежурят так называемые предприниматели, которые, как у нас говорят, "в погоне за длинным рублем", вводят граждан в заблуждение, выдавая себя за сотрудников Консульской службы и обещая за соответствующую плату записать на прием по консульским вопросам, ускорить оформление необходимых документов, оказать иные сомнительные услуги, что бросает тень на нашу работу. Я хотел бы проинформировать ваших читателей, что Секция интересов не имеет ничего общего с этими людьми и не несет ответственности перед заявителями за их действия. Наши сотрудники не завлекают граждан на улице и ведут прием непосредственно в здании Секции интересов. Запись на прием по всем консульским вопросам, включая подачу заявления об оформлении заграничного паспорта, осуществляется бесплатно.Единственная организация, уполномоченная Секцией интересов осуществлять прием документов на получение российской визы, на оформление заграничного паспорта, на приобретение российского гражданства, а также вести запись на прием в Секцию интересов, является Российский визовый центр, который расположен в Тбилиси по адресу ул. Бесики, 4.- Ведете ли вы учет граждан России, находящихся на территории Грузии? Должен ли россиянин вставать на учет, если он решил приехать в нашу страну на неопределенный срок? Будут ли последствия, если он этого не сделает?- Сразу подчеркну – это не обязанность гражданина России. Это право, которым он может воспользоваться. При этом факт постановки на учет либо отсутствие такового не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий. В чем преимущество консульского учета? Человек добровольно оставляет о себе информацию, которая потом может быть полезна в первую очередь его семье, близким, знакомым, которые утратили с ним связь. - Как часто в консульскую службу обращаются российские туристы? Часто ли им требуется помощь на территории Грузии?- Грузия – любимое место отдыха для туристов из разных стран, в том числе и России. К сожалению, одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются наши туристы, становится кража или утеря денег и документов. В связи с этим в Секцию интересов достаточно часто поступают обращения российских туристов по вопросу оформления так называемого свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию. Я бы посоветовал нашим согражданам при выезде за рубеж хранить свои паспорта в надежном месте, отдельно от денег и багажа. Всегда иметь их копии на бумаге или в мобильном телефоне. Также не стоит забывать о медицинской страховке. Бывает, к нам обращаются люди с просьбой о материальной помощи, когда они понесли какие-то медицинские расходы. Но это обращение не по адресу. В жизни всякое бывает, поэтому страховка и была изобретена более двух тысяч лет назад на случай каких-то непредвиденных трат.- Если гражданам России, находящимся на территории Грузии, понадобится юридическая помощь или консультация, как они могут ее получить?- Существуют закрепленные в российском законодательстве меры по оказанию государственной поддержки российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом. Они заключаются в обеспечении правовой защиты их интересов, а также условий, при которых российские соотечественники могли бы в качестве равноправных граждан проживать в иностранных государствах или вернуться в Российскую Федерацию. В рамках оказания такой помощи, на сайте Секции интересов подготовлен и размещен список адвокатов и юридических фирм, которые выразили готовность оказывать россиянам юридические услуги на территории Грузии. Этот список регулярно корректируется, исходя из отзывов самих граждан. - Вопрос, волнующий граждан Грузии: как в условиях пандемии можно получить визу и могут ли сейчас граждане нашей страны попасть в Россию?- Как известно, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, многие страны мира существенно ограничили въезд иностранцев. Россия не стала исключением. В настоящее время в Россию могут въезжать дипломаты, граждане иностранных государств, с которыми у России возобновлено авиасообщение, водители грузовых автомобилей международного сообщения, иностранцы, имеющие ВНЖ в России, въезжающие с гуманитарными целями (уход за больными, смерть родственника и т. д.), для лечения, студенты российских вузов, а также иные категории граждан. С более подробным списком можно ознакомиться в распоряжении правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.- Изменился ли порядок выдачи российской визы гражданам Грузии?- Летом этого года вступили в силу поправки в федеральный закон, который регулирует порядок выдачи российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. Законодательство конкретизировало понятие "близкие родственники", под которым подразумеваются: супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Теперь многократные частные визы могут быть оформлены на срок до 1 года. Напомню, ранее подобные визы оформлялись только супругам и несовершеннолетним детям на срок до 3 месяцев. - А что касается грузинских студентов, которые уже обучаются в российских вузах, либо только зачислены в них в этом году, как они смогут въехать в Россию в условиях пандемии?- В конце августа, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате.Кроме того, со студентами смогут также въезжать члены семьи – их супруги, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные совершеннолетние дети, а также лица, сопровождающие несовершеннолетних студентов – родители, усыновители, опекуны, при условии предъявления документов, подтверждающих степень родства.Согласно утвержденному алгоритму, иностранцам из стран с визовым режимом с РФ, в том числе и из Грузии, необходимо связаться со своим учебным заведением. В частности, с отделом по приему иностранных граждан, и направить им необходимые документы для оформления визового приглашения. Срок оформления визовых приглашений в российских компетентных органах составляет до 20 рабочих дней. Далее оформленное приглашение в электронном виде будет отправлено на e-mail обучающегося. Уже после этого молодые люди могут обратиться к нам или в Российский визовый центр для оформления визы. Хочу заверить всех обучающихся и вновь поступивших в российские вузы, особенно их родителей, что процесс въезда всех без исключения иностранных студентов уже запущен. Надеемся, что в течение сентября-октября все иностранные студенты смогут въехать в Россию.Хотел бы предупредить, что при пересечении российской границы, вне зависимости от того - есть или нет сертификат о вакцинации, необходимо предоставить результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда в Россию. После прибытия в нашу страну в трехдневный срок необходимо сдать ПЦР-тест повторно и соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до получения отрицательного результата, затем необходимо обратиться в здравпункт учебного заведения для оформления допуска к занятиям.- Какой самый распространенный запрос от российских граждан, проживающих на территории Грузии, поступающий в консульскую службу?- Государственная услуга по замене заграничного паспорта является у нас самой востребованной. Были периоды, когда очередь на подачу заявления о его выдаче доходила до нескольких месяцев, что вызывало справедливое недовольство наших граждан. К примеру, в июне в электронной очереди уже не было свободных мест на сентябрь. Для исправления ситуации был принят ряд мер. Во-первых, в мае открылось дополнительное окно на подачу заявления о выдаче загранпаспорта. Во-вторых, мы отказались от практики открытия записи в электронной очереди сразу на целый месяц. Дело в том, что люди записываются, а потому по тем или иным причинам не приходят в обозначенный день на прием. В-третьих, с июля мы ввели дополнительный приемный день – среду. Запись на него ведется также по средам, в порядке живой очереди. В-четвертых, в настоящее время по пятницам открываются дополнительные места в электронной очереди с возможностью подать документы уже на следующей неделе. Кроме того, записаться к нам на прием по вопросу замены загранпаспорта можно также через Российский визовый центр.- В России назначены выборы депутатов Государственной Думы РФ. Могут ли граждане, проживающие в Грузии, принять участие в голосовании?- Поскольку в Грузии нет посольства Российской Федерации, а дипломатические отношения между странами отсутствуют, избирательный участок здесь открыт не будет. Ближайшие избирательные участки, где можно будет проголосовать, располагаются в Посольстве России в Армении и Генеральном консульстве в Гюмри.Если вы проживаете в Грузии, но в этот день планируете находиться в России, то вы можете проголосовать на любом ближайшем к вашему месту пребывания избирательном участке. Также россияне могут принять участие в выборах, используя систему дистанционного электронного голосования. Все подробности можно узнать на сайте ЦИК России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/259272620.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, интервью, грузино-российские отношения, визы, студенты, туристы, секция интересов россии при посольстве швейцарии