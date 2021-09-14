https://sputnik-georgia.ru/20210914/vrach-nazval-simptomy-nezametnogo-porazheniya-organizma-onkologiey-259580120.html

Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией

Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией

Онколог посоветовал ни в коем случае не обращаться к нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T12:55+0400

2021-09-14T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Боли, заметные опухоли, резкое снижение веса и потеря аппетита — эти признаки свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу "АиФ" член-корреспондент РАН, главврач онкологического центра Михаил Давыдов.По словам медика, часто люди даже при появлении симптомов онкологии опасаются идти в больницу, где могут услышать страшный диагноз.Онколог также категорически посоветовал ни в коем случае не заниматься нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени."Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат", – отметил медик.Давыдов подчеркнул, что заминка даже в пару недель способна обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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