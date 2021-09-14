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Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
Онколог посоветовал ни в коем случае не обращаться к нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T12:55+0400
2021-09-14T12:55+0400
2021-09-14T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Боли, заметные опухоли, резкое снижение веса и потеря аппетита — эти признаки свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу "АиФ" член-корреспондент РАН, главврач онкологического центра Михаил Давыдов.По словам медика, часто люди даже при появлении симптомов онкологии опасаются идти в больницу, где могут услышать страшный диагноз.Онколог также категорически посоветовал ни в коем случае не заниматься нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени."Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат", – отметил медик.Давыдов подчеркнул, что заминка даже в пару недель способна обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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общество, новости, в мире, рак, рак груди, медицина
Врач назвал симптомы "незаметного" поражения организма онкологией
12:55 14.09.2021 (обновлено: 13:17 14.09.2021)
Онколог посоветовал ни в коем случае не обращаться к нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Боли, заметные опухоли, резкое снижение веса и потеря аппетита — эти признаки свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал в интервью порталу "АиФ
" член-корреспондент РАН, главврач онкологического центра Михаил Давыдов.
По словам медика, часто люди даже при появлении симптомов онкологии опасаются идти в больницу, где могут услышать страшный диагноз.
"Рак – болезнь, которой свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях, когда от нее еще можно вылечиться. Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия, где речь идет не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента", – сказал Давыдов.
Онколог также категорически посоветовал ни в коем случае не заниматься нетрадиционным лечением болезни, так как это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени.
"Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат", – отметил медик.
Давыдов подчеркнул, что заминка даже в пару недель способна обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.
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