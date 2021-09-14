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Йом Киппур или Судный день у евреев 2021: пост, история и традиции
Йом Киппур или Судный день у евреев 2021: пост, история и традиции
Йом Киппур или Судный день иудеи во всем мире отмечают в десятый день месяца Тишрей, первого месяца еврейского календаря — в 2021-м он выпадает на 16 сентября... 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T22:36+0400
2021-09-14T22:49+0400
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Йом Киппур, называемый в Торе субботой суббот – день поста и отпущения грехов, завершающий десять дней покаяния, во время которых Всевышний решает судьбу человека на год вперед.Отсчитывают эти дни от еврейского Нового года – Рош ха-Шана, который в этом году наступил 7 сентября.Йом Киппур евреи полностью посвящают искуплению и очищению от грехов, чтобы встретить Судный день внутренне подготовленными.Sputnik Грузия рассказывает историю Йом Киппур, как соблюдают пост в Судный день, а также о традициях самого важного праздника у евреев.История Йом КиппурВ праздник вспоминают события, которые произошли 33 столетия назад, когда еврейский народ пребывал в Синайской пустыне. Евреи, создав золотого идола и поклоняясь ему, разгневали Бога – за этот тяжкий грех Он хотел истребить весь народ и создать новый от Моисея.Но Всевышний, по просьбе Моисея, простил своему народу и дал новые Скрижали Завета, на которых были начертаны Десять заповедей. С тех пор этот день стал днем прощения.Процедуру самоочищения в Йом Киппур в древности проводил в Иерусалимском храме первосвященник – он готовил жертву для заклания и приносил ее во искупление грехов всего народа Израилева.Ритуал "капарот" (обряд искупления) – приношение в жертву петуха (для мужчин) или курицы (для женщин), является подобием этого обычая, который сохранился по сей день.Многие верующие проводят этот обряд накануне Судного дня, хотя сегодня суть обрядовых действий перешла из Храма в синагогу, а место жертвоприношения заняли молитвы.Пост в Судный деньПо традиции пост в Судный день начинается за полчаса до захода солнца в канун Йом Киппур и заканчивается через сутки с наступлением вечера – верующие воздерживаются от еды и питья примерно 25 часов.Обычно постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до 12-13 лет (девочки начинают поститься с 12 лет). В Йом Киппур все одеваются в белое – символ чистоты.Пост в Судный день соблюдают также многие светские евреи, обычно не соблюдающие другие религиозные законы.Последнюю обильную трапезу перед постом устраивают накануне Йом Киппур, примерно за час до захода солнца. По традиции на стол подают бульон с "креплах" (пельмени), символизирующий приношения в Иерусалимском Храме.Традиции праздникаОсновная тема Йом Киппур – искупление и примирение, поэтому евреи соблюдают определенные традиции.В Судный день запрещена любая работа в Израиле – прекращается воздушное и морское сообщение с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, прерывают трансляции местные радио- и телеканалы.Согласно религиозным предписаниям, в Судный день запрещено также тратить деньги, носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, умываться и вступать в супружеские отношения.Одна из традиций Йом Киппур – желать друг другу "хорошей записи" в Книге Жизни – "гмар хатима това", а также "цом каль" – пожелание "легкого поста".Перед Йом Киппур принято просить прощения у всех, кого обидели словом или делом. Обычай предписывает просить прощения сначала у людей, а затем у Бога, ибо человек не может быть прощен Господом, пока он не прощен людьми.Перед праздником также принято окунаться в ритуальный бассейн (микву) и жертвовать на благотворительные цели.По традиции хозяйки зажигают свечи в домах за 18 минут до захода солнца.Как отмечаютВ первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах и читают специально созданные для этого дня молитвы. В этот период в синагоге проводят пять служб. Первая проходит вечером и продолжается около двух часов.На следующей день проводят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Затем трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога) и молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!"После этого желают друг другу счастливого года и возвращаются домой. Дома совершают краткую молитву – "гавдала", и устраивают праздничную трапезу, радуясь прощению.Блюда готовят за день до Йом Киппур, чтобы они были готовы к концу поста. На стол подают различные овощные салаты, жаркое из мяса или домашней птицы, сладкие цимесы (десертное блюдо еврейской кухни), медовый пирог, свежие фрукты и компот.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , календарь религиозных праздников

Йом Киппур или Судный день у евреев 2021: пост, история и традиции

22:36 14.09.2021 (обновлено: 22:49 14.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСинагога в столице Грузии
Синагога в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Йом Киппур или Судный день иудеи во всем мире отмечают в десятый день месяца Тишрей, первого месяца еврейского календаря — в 2021-м он выпадает на 16 сентября, но как и все иудейские праздники начинается накануне после захода солнца
Йом Киппур, называемый в Торе субботой суббот – день поста и отпущения грехов, завершающий десять дней покаяния, во время которых Всевышний решает судьбу человека на год вперед.
Отсчитывают эти дни от еврейского Нового года – Рош ха-Шана, который в этом году наступил 7 сентября.
Йом Киппур евреи полностью посвящают искуплению и очищению от грехов, чтобы встретить Судный день внутренне подготовленными.
Sputnik Грузия рассказывает историю Йом Киппур, как соблюдают пост в Судный день, а также о традициях самого важного праздника у евреев.

История Йом Киппур

В праздник вспоминают события, которые произошли 33 столетия назад, когда еврейский народ пребывал в Синайской пустыне. Евреи, создав золотого идола и поклоняясь ему, разгневали Бога – за этот тяжкий грех Он хотел истребить весь народ и создать новый от Моисея.
Но Всевышний, по просьбе Моисея, простил своему народу и дал новые Скрижали Завета, на которых были начертаны Десять заповедей. С тех пор этот день стал днем прощения.
Процедуру самоочищения в Йом Киппур в древности проводил в Иерусалимском храме первосвященник – он готовил жертву для заклания и приносил ее во искупление грехов всего народа Израилева.
CC0 / Pixabay / Иерусалим
Иерусалим - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Иерусалим
CC0 / Pixabay /
Ритуал "капарот" (обряд искупления) – приношение в жертву петуха (для мужчин) или курицы (для женщин), является подобием этого обычая, который сохранился по сей день.
Многие верующие проводят этот обряд накануне Судного дня, хотя сегодня суть обрядовых действий перешла из Храма в синагогу, а место жертвоприношения заняли молитвы.

Пост в Судный день

По традиции пост в Судный день начинается за полчаса до захода солнца в канун Йом Киппур и заканчивается через сутки с наступлением вечера – верующие воздерживаются от еды и питья примерно 25 часов.
Обычно постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до 12-13 лет (девочки начинают поститься с 12 лет). В Йом Киппур все одеваются в белое – символ чистоты.
Пост в Судный день соблюдают также многие светские евреи, обычно не соблюдающие другие религиозные законы.
Последнюю обильную трапезу перед постом устраивают накануне Йом Киппур, примерно за час до захода солнца. По традиции на стол подают бульон с "креплах" (пельмени), символизирующий приношения в Иерусалимском Храме.

Традиции праздника

Основная тема Йом Киппур – искупление и примирение, поэтому евреи соблюдают определенные традиции.
В Судный день запрещена любая работа в Израиле – прекращается воздушное и морское сообщение с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, прерывают трансляции местные радио- и телеканалы.
Согласно религиозным предписаниям, в Судный день запрещено также тратить деньги, носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, умываться и вступать в супружеские отношения.
© photo: Sputnik / Kristina Afanasyeva / Перейти в фотобанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© photo: Sputnik / Kristina Afanasyeva
/
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Одна из традиций Йом Киппур – желать друг другу "хорошей записи" в Книге Жизни – "гмар хатима това", а также "цом каль" – пожелание "легкого поста".
Перед Йом Киппур принято просить прощения у всех, кого обидели словом или делом. Обычай предписывает просить прощения сначала у людей, а затем у Бога, ибо человек не может быть прощен Господом, пока он не прощен людьми.
Перед праздником также принято окунаться в ритуальный бассейн (микву) и жертвовать на благотворительные цели.
По традиции хозяйки зажигают свечи в домах за 18 минут до захода солнца.

Как отмечают

В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах и читают специально созданные для этого дня молитвы. В этот период в синагоге проводят пять служб. Первая проходит вечером и продолжается около двух часов.
На следующей день проводят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Затем трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога) и молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!"
© AP Photo / Oded BaliltyИзраиль - ортодоксальные евреи в масках в Иерусалиме во время пандемии COVID 19
Израиль - ортодоксальные евреи в масках в Иерусалиме во время пандемии COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
Израиль - ортодоксальные евреи в масках в Иерусалиме во время пандемии COVID 19
© AP Photo / Oded Balilty
После этого желают друг другу счастливого года и возвращаются домой. Дома совершают краткую молитву – "гавдала", и устраивают праздничную трапезу, радуясь прощению.
Блюда готовят за день до Йом Киппур, чтобы они были готовы к концу поста. На стол подают различные овощные салаты, жаркое из мяса или домашней птицы, сладкие цимесы (десертное блюдо еврейской кухни), медовый пирог, свежие фрукты и компот.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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