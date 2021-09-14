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Здоровье, дом и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах
Здоровье, дом и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах
Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом 14.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса общественного мнения россиян, узнав о чем они мечтают, передает РИА Новости.По итогам исследования выяснилось, что чаще всего россияне мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%).Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для России (2%), встрече любимого человека (2%).При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, опрос, вциом, новости из россии

Здоровье, дом и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах

20:31 14.09.2021
471
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкБлагоустройство площади Киевского вокзала
Благоустройство площади Киевского вокзала - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса общественного мнения россиян, узнав о чем они мечтают, передает РИА Новости.
По итогам исследования выяснилось, что чаще всего россияне мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%).
Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для России (2%), встрече любимого человека (2%).
При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.
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В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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