https://sputnik-georgia.ru/20210914/zloy-voditel-reshil-obidet-koshku-i-ego-tut-zhe-nastigla-karma--video-259573289.html

Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео

Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео

Животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T10:41+0400

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Вот почему нужно быть добрее к братьям нашим меньшим, иначе жизнь над вами жестоко подшутит.На кадрах видно, как в машине сидит мужчина, а на капоте, перед лобовым стеклом сидит кошка. Как рассказал автор видео, он отдыхал в машине, когда животное запрыгнуло на авто.Мужчина хотел напугать пушистую и сильно ударил ногой по лобовому стеклу, однако она лишь немного дернулась и продолжила сидеть как ни в чем не бывало. После этого последовал второй удар ногой, но автор видео не рассчитал силу, и его лобовое стекло хорошенько треснуло.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео