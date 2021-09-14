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Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео
Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео
Животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 14.09.2021, Sputnik Грузия
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Вот почему нужно быть добрее к братьям нашим меньшим, иначе жизнь над вами жестоко подшутит.На кадрах видно, как в машине сидит мужчина, а на капоте, перед лобовым стеклом сидит кошка. Как рассказал автор видео, он отдыхал в машине, когда животное запрыгнуло на авто.Мужчина хотел напугать пушистую и сильно ударил ногой по лобовому стеклу, однако она лишь немного дернулась и продолжила сидеть как ни в чем не бывало. После этого последовал второй удар ногой, но автор видео не рассчитал силу, и его лобовое стекло хорошенько треснуло.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео

10:41 14.09.2021 (обновлено: 10:54 14.09.2021)
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© Youtube / ViralHogЗлой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео
Злой водитель решил обидеть кошку, и его тут же настигла карма – видео - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Youtube / ViralHog
Животные - главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
Вот почему нужно быть добрее к братьям нашим меньшим, иначе жизнь над вами жестоко подшутит.
На кадрах видно, как в машине сидит мужчина, а на капоте, перед лобовым стеклом сидит кошка. Как рассказал автор видео, он отдыхал в машине, когда животное запрыгнуло на авто.
Мужчина хотел напугать пушистую и сильно ударил ногой по лобовому стеклу, однако она лишь немного дернулась и продолжила сидеть как ни в чем не бывало. После этого последовал второй удар ногой, но автор видео не рассчитал силу, и его лобовое стекло хорошенько треснуло.
Смотрите на видео также:
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