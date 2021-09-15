https://sputnik-georgia.ru/20210915/aktsiyu-v-tbilisi-protiv-taynoy-slezhki-i-proslushivaniya-provela-partiya-lelo---video-259617513.html

Акцию в Тбилиси против тайной слежки и прослушивания провела партия "Лело" - видео

Акцию в Тбилиси против тайной слежки и прослушивания провела партия "Лело" - видео

Представители молодежного крыла оппозиционной партии "Лело для Грузии" провели акцию протеста у здания Службы государственной безопасности в Тбилиси. Как... 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T15:51+0400

2021-09-15T15:51+0400

2021-09-15T15:51+0400

видео

мвд грузии

мультимедиа

тайная слежка

акции протеста

лело для грузии

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Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "Нас опять слушают", "Большой брат следит за тобой", "Пусть прекратится незаконная слежка" и т. п. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы требуем, чтобы в этой стране навсегда прекратилась незаконная слежка и шантаж при помощи полученной информации. Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы", – заявил один из участников акции. Недавно в эфире оппозиционных телеканалов была обнародована информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи. Прокуратура Грузии уже приступила к расследованию данных фактов.

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