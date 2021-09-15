https://sputnik-georgia.ru/20210915/alleya-lyubvi-teatr-griboedova-gotovit-premeru-po-rasskazam-bunina-259607494.html

"Аллея любви": Театр Грибоедова готовит премьеру по рассказам Бунина

"Аллея любви": Театр Грибоедова готовит премьеру по рассказам Бунина

Новый театральный сезон грибоедовцы открывают премьерой по рассказам известного русского классика 15.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова готовит премьеру по рассказам русского классика Ивана Бунина – спектакль "Аллеи любви" зрители увидят 1 и 2 октября."Театр им. А. С. Грибоедова открывает 176-й сезон премьерой – спектаклем "Аллеи любви" по легендарному циклу рассказов Ивана Бунина "Темные аллеи".В основу спектакля легли рассказы "В Париже", "Муза", "Руся", "Солнечный удар", "Мадрид", "Визитные карточки", "Пароход "Саратов", "Темные аллеи", "Кавказ", – говорится на сайте театра. Режиссер-постановщик спектакля – Автандил Варсимашвили, художник-постановщик – Мириан Швелидзе. Над костюмами актеров работала Наталья Кобахидзе.В спектакле участвуют: Ирина Мегвинетухуцеси, Валерий Харютченко, Михаил Арджеванидзе, Арчил Бараташвили, Наталия Воронюк, Василий Габашвили, Михаил Гавашели, Лаша Гургенидзе, Нина Калатозишвили, Карина Кения, Мариам Кития, Иванэ Курасбедиани, Мераб Кусикашвили, София Ломджария и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, театр грибоедова, театр