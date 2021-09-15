https://sputnik-georgia.ru/20210915/antivaksery-ustroili-v-tsentre-tbilisi-aktsiyu-protesta---video-259629082.html

Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео

Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео

Акция протеста под названием "Нет ковид-террору" прошла в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как противники обязательной вакцинации отстаивали свои... 15.09.2021, Sputnik Грузия

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четвертая волна

грузия

видео

мультимедиа

протест

коронавирус covid-19

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Вначале протестующие с плакатами "Нет принудительной вакцинации!" собрались у здания администрации правительства Грузии. Затем участники акции устроили шествие по центральным улицам к офису правящей партии "Грузинская мечта". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации. Если кто-то хочет, пусть прививается, а кто не хочет – дайте ему свободу выбора", – сказал один из участников акции протеста. В Грузии вакцинация исключительно добровольная, но участники акции утверждают, что речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, видео, мультимедиа, протест, коронавирус covid-19, видео