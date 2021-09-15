https://sputnik-georgia.ru/20210915/antivaksery-ustroili-v-tsentre-tbilisi-aktsiyu-protesta---video-259629082.html
Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео
Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео
Акция протеста под названием "Нет ковид-террору" прошла в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как противники обязательной вакцинации отстаивали свои... 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T21:32+0400
2021-09-15T21:32+0400
2021-09-15T22:31+0400
четвертая волна
грузия
видео
мультимедиа
протест
коронавирус covid-19
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Вначале протестующие с плакатами "Нет принудительной вакцинации!" собрались у здания администрации правительства Грузии. Затем участники акции устроили шествие по центральным улицам к офису правящей партии "Грузинская мечта". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации. Если кто-то хочет, пусть прививается, а кто не хочет – дайте ему свободу выбора", – сказал один из участников акции протеста. В Грузии вакцинация исключительно добровольная, но участники акции утверждают, что речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.
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Sputnik Грузия
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грузия, видео, мультимедиа, протест, коронавирус covid-19, видео
Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео
21:32 15.09.2021 (обновлено: 22:31 15.09.2021)
Акция протеста под названием "Нет ковид-террору" прошла в Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как противники обязательной вакцинации отстаивали свои права
Вначале протестующие с плакатами "Нет принудительной вакцинации!" собрались у здания администрации правительства Грузии. Затем участники акции устроили шествие по центральным улицам к офису правящей партии "Грузинская мечта".
"Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации. Если кто-то хочет, пусть прививается, а кто не хочет – дайте ему свободу выбора", – сказал один из участников акции протеста.
В Грузии вакцинация исключительно добровольная, но участники акции утверждают, что речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.