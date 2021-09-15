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"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии
"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии
Демонстранты планируют бороться против тайной слежки в стране "в ежедневном режиме" 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T15:21+0400
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новости
грузия
акция протеста
тайная слежка
акция
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Представители молодежного крыла оппозиционной партии "Лело для Грузии" провели акцию протеста у здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "Нас опять слушают", "Большой брат следит за тобой", "Пусть прекратится незаконная слежка" и т. п."Сегодня молодежная организация "Лело для Грузии" собралась у здания СГБ с одной целью – с требованием, чтобы в этой стране раз и навсегда прекратилась незаконная слежка и шантаж при помощи полученной информации. Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы", – заявил один из участников акции.Недавно в эфире оппозиционных телеканалов была обнародована информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи. Прокуратура Грузии уже приступила к расследованию данных фактов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, акция протеста, тайная слежка, акция, лело для грузии

"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии

15:21 15.09.2021 (обновлено: 15:45 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
Молодежная организация партии Лело провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Демонстранты планируют бороться против тайной слежки в стране "в ежедневном режиме"
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Представители молодежного крыла оппозиционной партии "Лело для Грузии" провели акцию протеста у здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.
Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "Нас опять слушают", "Большой брат следит за тобой", "Пусть прекратится незаконная слежка" и т. п.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
Молодежная организация партии Лело провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Молодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Сегодня молодежная организация "Лело для Грузии" собралась у здания СГБ с одной целью – с требованием, чтобы в этой стране раз и навсегда прекратилась незаконная слежка и шантаж при помощи полученной информации. Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы", – заявил один из участников акции.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
Молодежная организация партии Лело провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Молодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Недавно в эфире оппозиционных телеканалов была обнародована информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
Прокуратура Грузии уже приступила к расследованию данных фактов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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