"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии
15:21 15.09.2021 (обновлено: 15:45 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Демонстранты планируют бороться против тайной слежки в стране "в ежедневном режиме"
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Представители молодежного крыла оппозиционной партии "Лело для Грузии" провели акцию протеста у здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.
Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "Нас опять слушают", "Большой брат следит за тобой", "Пусть прекратится незаконная слежка" и т. п.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
Молодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Сегодня молодежная организация "Лело для Грузии" собралась у здания СГБ с одной целью – с требованием, чтобы в этой стране раз и навсегда прекратилась незаконная слежка и шантаж при помощи полученной информации. Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы", – заявил один из участников акции.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМолодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
Молодежная организация партии "Лело" провела акцию против прослушивания разговоров перед зданием Службы госбезопасности Грузии
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Недавно в эфире оппозиционных телеканалов была обнародована информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
Прокуратура Грузии уже приступила к расследованию данных фактов.
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