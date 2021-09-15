https://sputnik-georgia.ru/20210915/dozhd-grad-shtorm-v-gruzii-ozhidaetsya-rezkoe-ukhudshenie-pogody-259623969.html

Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды

Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды

Последующие дни на всей территории страны ожидается дождливая погода 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается 16 и 17 сентября на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода