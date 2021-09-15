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Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
Последующие дни на всей территории страны ожидается дождливая погода 15.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается 16 и 17 сентября на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды

19:12 15.09.2021 (обновлено: 20:34 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПасмурное небо над столицей Грузии
Пасмурное небо над столицей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Последующие дни на всей территории страны ожидается дождливая погода
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается 16 и 17 сентября на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.
Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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