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Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
Последующие дни на всей территории страны ожидается дождливая погода 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T19:12+0400
2021-09-15T19:12+0400
2021-09-15T20:34+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Резкое ухудшение погоды ожидается 16 и 17 сентября на всей территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
19:12 15.09.2021 (обновлено: 20:34 15.09.2021)
Последующие дни на всей территории страны ожидается дождливая погода
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Резкое ухудшение погоды ожидается 16 и 17 сентября на всей территории Грузии, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
Временами ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.
Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, предупреждают синоптики.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.