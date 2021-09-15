https://sputnik-georgia.ru/20210915/dtp-na-zapade-gruzii-pogibli-tri-cheloveka-259613670.html

ДТП на западе Грузии: погибли три человека

ДТП на западе Грузии: погибли три человека

Смертоносная авария произошла в результате столкновения двух автомобилей 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T15:49+0400

2021-09-15T15:49+0400

2021-09-15T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Три человека погибли в результате ДТП в городе Самтредиа на западе страны, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Инцидент произошел в среду, в первой половине дня. По данным СМИ, столкнулись два легковых автомобиля, одним из которых было такси.На месте происшествия работает полиция. Детали будут обнародованы позже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дтп, авария, преступность в грузии