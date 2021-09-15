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ДТП на западе Грузии: погибли три человека
ДТП на западе Грузии: погибли три человека
Смертоносная авария произошла в результате столкновения двух автомобилей 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Три человека погибли в результате ДТП в городе Самтредиа на западе страны, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Инцидент произошел в среду, в первой половине дня. По данным СМИ, столкнулись два легковых автомобиля, одним из которых было такси.На месте происшествия работает полиция. Детали будут обнародованы позже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, дтп, авария, преступность в грузии

ДТП на западе Грузии: погибли три человека

15:49 15.09.2021
158
© Sputnik / STRINGERПолицейская лента на месте чрезвычайного происшествия
Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Смертоносная авария произошла в результате столкновения двух автомобилей
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Три человека погибли в результате ДТП в городе Самтредиа на западе страны, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в среду, в первой половине дня. По данным СМИ, столкнулись два легковых автомобиля, одним из которых было такси.
На месте происшествия работает полиция. Детали будут обнародованы позже.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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