https://sputnik-georgia.ru/20210915/gruzinskiy-tennisist-nikoloz-basilashvili-primet-uchastie-v-turnire-vo-frantsii-259616436.html

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции

Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили, он принимает в нем участие с 2016 года 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T17:07+0400

2021-09-15T17:07+0400

2021-09-15T17:07+0400

спорт

грузия

франция

николоз басилашвили

теннис

грузинские спортсмены на международной арене

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891207_0:217:2380:1556_1920x0_80_0_0_428ab1e1ec6e005e50fe066864ecfdb2.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) примет участие в турнире из серии АТР-250 во французском Меце, который пройдет с 20 по 26 сентября.Организаторы турнира дали Басилашвили девятый номер посева. В Меце не сыграет ни один теннисист из топ-10 мирового рейтинга.Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили на турнире – выход в полуфинал в 2017 году, где он уступил французу Бенуа Перу в двух сетах – 1:6, 6:7.Общий призовой фонд Moselle Open составляет почти 330 тысяч евро, из которых победитель получит около 42 тысяч. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, франция, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене