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https://sputnik-georgia.ru/20210915/gruzinskiy-tennisist-nikoloz-basilashvili-primet-uchastie-v-turnire-vo-frantsii-259616436.html
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили, он принимает в нем участие с 2016 года 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T17:07+0400
2021-09-15T17:07+0400
спорт
грузия
франция
николоз басилашвили
теннис
грузинские спортсмены на международной арене
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ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) примет участие в турнире из серии АТР-250 во французском Меце, который пройдет с 20 по 26 сентября.Организаторы турнира дали Басилашвили девятый номер посева. В Меце не сыграет ни один теннисист из топ-10 мирового рейтинга.Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили на турнире – выход в полуфинал в 2017 году, где он уступил французу Бенуа Перу в двух сетах – 1:6, 6:7.Общий призовой фонд Moselle Open составляет почти 330 тысяч евро, из которых победитель получит около 42 тысяч. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, франция, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции

17:07 15.09.2021
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили, он принимает в нем участие с 2016 года
ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) примет участие в турнире из серии АТР-250 во французском Меце, который пройдет с 20 по 26 сентября.
Организаторы турнира дали Басилашвили девятый номер посева. В Меце не сыграет ни один теннисист из топ-10 мирового рейтинга.
© photo : Georgian National Olympic CommitteeНиколоз Басилашвили на Олимпийских играх
Николоз Басилашвили на Олимпийских играх - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Николоз Басилашвили на Олимпийских играх
© photo : Georgian National Olympic Committee
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили на турнире – выход в полуфинал в 2017 году, где он уступил французу Бенуа Перу в двух сетах – 1:6, 6:7.
Общий призовой фонд Moselle Open составляет почти 330 тысяч евро, из которых победитель получит около 42 тысяч. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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