https://sputnik-georgia.ru/20210915/gruzinskiy-tennisist-nikoloz-basilashvili-primet-uchastie-v-turnire-vo-frantsii-259616436.html
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили, он принимает в нем участие с 2016 года 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T17:07+0400
2021-09-15T17:07+0400
2021-09-15T17:07+0400
спорт
грузия
франция
николоз басилашвили
теннис
грузинские спортсмены на международной арене
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891207_0:217:2380:1556_1920x0_80_0_0_428ab1e1ec6e005e50fe066864ecfdb2.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) примет участие в турнире из серии АТР-250 во французском Меце, который пройдет с 20 по 26 сентября.Организаторы турнира дали Басилашвили девятый номер посева. В Меце не сыграет ни один теннисист из топ-10 мирового рейтинга.Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили на турнире – выход в полуфинал в 2017 году, где он уступил французу Бенуа Перу в двух сетах – 1:6, 6:7.Общий призовой фонд Moselle Open составляет почти 330 тысяч евро, из которых победитель получит около 42 тысяч. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891207_8:0:2372:1773_1920x0_80_0_0_0e29481fb0eec18a5fe6f614ef4f0529.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, франция, николоз басилашвили, теннис, грузинские спортсмены на международной арене
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили, он принимает в нем участие с 2016 года
ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (35 номер в рейтинге АТР) примет участие в турнире из серии АТР-250 во французском Меце, который пройдет с 20 по 26 сентября.
Организаторы турнира дали Басилашвили девятый номер посева. В Меце не сыграет ни один теннисист из топ-10 мирового рейтинга.
Moselle Open – один из любимых турниров Басилашвили. Грузинский теннисист регулярно принимает в нем участие с 2016 года. Наилучшее достижение Басилашвили на турнире – выход в полуфинал в 2017 году, где он уступил французу Бенуа Перу в двух сетах – 1:6, 6:7.
Общий призовой фонд Moselle Open составляет почти 330 тысяч евро, из которых победитель получит около 42 тысяч. Действующим победителем турнира является француз Жо-Вильфрид Тсонга.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.