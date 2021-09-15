Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210915/karabakh---bazel-prognoz-na-match-ligi-konferentsiy-uefa-259626872.html
"Карабах" - "Базель": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА
"Карабах" - "Базель": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА
"Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T20:46+0400
2021-09-15T21:17+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23668/02/236680212_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_784f7d861fcf77e7a1999c6e8ce79b37.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Азербайджанский "Карабах" из Агдама стартует в групповой стадии Лиги конференций УЕФА домашним матчем против швейцарского "Базеля". Матч состоится 16 сентября и начнется в 20:45 по тбилисскому времени.На пути к групповой стадии "Карабах" преодолел три квалификационных раунда, выбив из турнира израильский "Ашдод", кипрский АЕЛ и шотландский "Абердин". При этом подопечные Гурбана Гурбанова не проиграли ни одного матча – четыре победы и две ничьи. При этом забить "Карабах" не сумел только в домашней игре против "Ашдода" (0:0)."Базель", как и его соперник, преодолел три барьера, для того, чтобы выйти в групповую стадию. Швейцарцы выбили из турнира албанский "Партизани", венгерский "Уйпешт" и шведский "Хаммарбю".В отличие от Лиги конференций, в национальном чемпионате у "Базеля" делу идут не лучшим образом. Да, после шести туров команда занимает второе место, но уже три подряд матча не может победить (три ничьи).Если говорить о букмекерских раскладах, то "Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния. Но победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,0 (против 3,4 у "Карабаха").Однако "Карабах" очень уверенно выглядел в квалификации. Мне кажется, что более именитый и опытный "Базель" обязательно столкнется с определенными проблемами и если сумеет одержать победу, то она будет минимальной. При этом меня совершенно не удивит ничейный исход данного противостояния.Ставка: победа "Базель" в один мяч или ничья за 1,76.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23668/02/236680212_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f30cfa77601d650858001795bd02f97f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, футбол, прогноз на футбольный матч

"Карабах" - "Базель": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

20:46 15.09.2021 (обновлено: 21:17 15.09.2021)
538
© FB / Qarabağ FKФутбольный клуб "Карабах"
Футбольный клуб Карабах - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© FB / Qarabağ FK
"Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния
ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Азербайджанский "Карабах" из Агдама стартует в групповой стадии Лиги конференций УЕФА домашним матчем против швейцарского "Базеля". Матч состоится 16 сентября и начнется в 20:45 по тбилисскому времени.
На пути к групповой стадии "Карабах" преодолел три квалификационных раунда, выбив из турнира израильский "Ашдод", кипрский АЕЛ и шотландский "Абердин". При этом подопечные Гурбана Гурбанова не проиграли ни одного матча – четыре победы и две ничьи. При этом забить "Карабах" не сумел только в домашней игре против "Ашдода" (0:0).
"Базель", как и его соперник, преодолел три барьера, для того, чтобы выйти в групповую стадию. Швейцарцы выбили из турнира албанский "Партизани", венгерский "Уйпешт" и шведский "Хаммарбю".
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкФутбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - "Базель"
Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Базель - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - "Базель"
© photo: Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк
В отличие от Лиги конференций, в национальном чемпионате у "Базеля" делу идут не лучшим образом. Да, после шести туров команда занимает второе место, но уже три подряд матча не может победить (три ничьи).
Если говорить о букмекерских раскладах, то "Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния. Но победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,0 (против 3,4 у "Карабаха").
Однако "Карабах" очень уверенно выглядел в квалификации. Мне кажется, что более именитый и опытный "Базель" обязательно столкнется с определенными проблемами и если сумеет одержать победу, то она будет минимальной. При этом меня совершенно не удивит ничейный исход данного противостояния.
Ставка: победа "Базель" в один мяч или ничья за 1,76.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:29"Аморальная ложь" - "Грузинская мечта" об инциденте с оператором "Мтавари архи" в Карели
21:59Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?
21:32Антиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео
21:29Грузия примет участие в военных учениях на Украине
20:20В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации
20:12 "Билайн" жестко ответил Саакашвили
19:48Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности
19:29Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
19:12Дождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
18:45В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
17:53В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток
17:07Грузинский теннисист Николоз Басилашвили примет участие в турнире во Франции
16:52Сколько в Грузии избирателей? Новые данные ЦИК
16:21Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования
16:07Лотерейный билет за вакцинацию
15:51Акцию в Тбилиси против тайной слежки и прослушивания провела партия "Лело" - видео
15:49ДТП на западе Грузии: погибли три человека
15:35Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?
15:21"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии
15:19"Заговор против государства и церкви" – премьер Грузии о слежке за священнослужителями