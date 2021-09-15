https://sputnik-georgia.ru/20210915/karabakh---bazel-prognoz-na-match-ligi-konferentsiy-uefa-259626872.html

"Карабах" - "Базель": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

"Карабах" - "Базель": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

"Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T20:46+0400

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спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

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ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. Азербайджанский "Карабах" из Агдама стартует в групповой стадии Лиги конференций УЕФА домашним матчем против швейцарского "Базеля". Матч состоится 16 сентября и начнется в 20:45 по тбилисскому времени.На пути к групповой стадии "Карабах" преодолел три квалификационных раунда, выбив из турнира израильский "Ашдод", кипрский АЕЛ и шотландский "Абердин". При этом подопечные Гурбана Гурбанова не проиграли ни одного матча – четыре победы и две ничьи. При этом забить "Карабах" не сумел только в домашней игре против "Ашдода" (0:0)."Базель", как и его соперник, преодолел три барьера, для того, чтобы выйти в групповую стадию. Швейцарцы выбили из турнира албанский "Партизани", венгерский "Уйпешт" и шведский "Хаммарбю".В отличие от Лиги конференций, в национальном чемпионате у "Базеля" делу идут не лучшим образом. Да, после шести туров команда занимает второе место, но уже три подряд матча не может победить (три ничьи).Если говорить о букмекерских раскладах, то "Базель" считается фаворитом предстоящего противостояния. Но победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,0 (против 3,4 у "Карабаха").Однако "Карабах" очень уверенно выглядел в квалификации. Мне кажется, что более именитый и опытный "Базель" обязательно столкнется с определенными проблемами и если сумеет одержать победу, то она будет минимальной. При этом меня совершенно не удивит ничейный исход данного противостояния.Ставка: победа "Базель" в один мяч или ничья за 1,76.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч