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Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует регион Имерети 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T11:41+0400
2021-09-15T11:41+0400
2021-09-15T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 32 207 тестов и выявлено 2 515 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 587 551 случай инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 829 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 551 780 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 8 347.Из 2 515 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 869 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 27 398 активных случаев, из них 5 785 нуждаются в стационарном лечении, 1 318 пациентов находятся в ковид-гостиницах, еще 20 295 инфицированных проходят курс лечения дома. Состояние 1 347 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственного дыхания.В карантинных пространствах остаются 76 человек, а в самоизоляции – 22 692.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует регион Имерети
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 32 207 тестов и выявлено 2 515 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 587 551 случай инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 829 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 551 780 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 8 347.
Из 2 515 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 869 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 251
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
На данный момент в Грузии 27 398 активных случаев, из них 5 785 нуждаются в стационарном лечении, 1 318 пациентов находятся в ковид-гостиницах, еще 20 295 инфицированных проходят курс лечения дома.
Состояние 1 347 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственного дыхания.
В карантинных пространствах остаются 76 человек, а в самоизоляции – 22 692.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.