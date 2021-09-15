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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/koronavirus-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim--259604973.html
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует регион Имерети 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T11:41+0400
2021-09-15T11:41+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 32 207 тестов и выявлено 2 515 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 587 551 случай инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 829 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 551 780 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 8 347.Из 2 515 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 869 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 27 398 активных случаев, из них 5 785 нуждаются в стационарном лечении, 1 318 пациентов находятся в ковид-гостиницах, еще 20 295 инфицированных проходят курс лечения дома. Состояние 1 347 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственного дыхания.В карантинных пространствах остаются 76 человек, а в самоизоляции – 22 692.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

11:41 15.09.2021
272
© Facebook / Kakha KaladzeЭпидемия коронавируса - жители в масках
Эпидемия коронавируса - жители в масках - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Facebook / Kakha Kaladze
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует регион Имерети
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 32 207 тестов и выявлено 2 515 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 587 551 случай инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 829 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 551 780 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 8 347.
Из 2 515 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 869 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 159
Имерети – 393
Квемо Картли – 151
Шида Картли – 143
Гурия – 61
Самегрело - Земо Сванети – 251
Кахети – 338
Мцхета-Мтианети – 61
Самцхе-Джавахети – 64
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 25.
На данный момент в Грузии 27 398 активных случаев, из них 5 785 нуждаются в стационарном лечении, 1 318 пациентов находятся в ковид-гостиницах, еще 20 295 инфицированных проходят курс лечения дома.
Состояние 1 347 пациентов тяжелое, из них 350 подключены к аппарату искусственного дыхания.
В карантинных пространствах остаются 76 человек, а в самоизоляции – 22 692.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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