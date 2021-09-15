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Коза и петух спасли курицу от нападения ястреба – видео

Коза и петух спасли курицу от нападения ястреба – видео

Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров по всему миру 15.09.2021, Sputnik Грузия

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Этот интересный случай произошел на одной из ферм в Нидерландах. Как рассказал ее владелец, он находился в доме, когда услышал пронзительный крик, исходящий от своего домашнего скота на улице. Когда он вышел, все уже было спокойно, поэтому мужчина решил пересмотреть записи с камер.На них видно, как курица стоит посреди загона, когда на нее внезапно налетает ястреб. Курица пытается отбиться и перья летят в разные стороны. Внезапно на помощь прибегает петух, который пытается отбить подругу. А следом на таран идет и коза, заставляя хищную птицу отступить.Смотрите на видео также:

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