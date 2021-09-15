https://sputnik-georgia.ru/20210915/lokomotiv---marsel-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-259611090.html

"Локомотив" - "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Локомотив" - "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

По итогам прошлого сезона московский "Локомотив" занял третье место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА. 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T17:38+0400

2021-09-15T17:38+0400

2021-09-15T17:38+0400

спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

фк "локомотив"

лига европы уефа

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"Железнодорожники" выступят в квартете "Е" вместе с "Лацио", "Галатасараем" и "Марселем". Именно с французским клубом "Локо" проведет первую домашнюю встречу.Московский клуб очень уверенно начал сезон. В семи стартовых матчах РПЛ подопечные Марко Николича не потерпели ни одного поражения – четыре победы при трех ничьих. Это позволяет "Локомотиву" делить второе место в турнирной таблице с "Сочи".Неплохо идут дела и у "Марселя". Команда Хорхе Сампаоли провела четыре матча в чемпионате Франции, в которых трижды победила и один раз сыграла вничью, забив в этих играх 10 голов.Как мне кажется, предстоящая игра получится достаточно нервной и напряженной. Оба клуба, кажется, нашли свою игру и постараются не уступить ни клочка поля. При этом необходимо отметить, что у обоих клубов очень неплохо обстоят дела в атаке.Букмекеры считают фаворитом гостей. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 2,0 (против 3,4 у "Локомотива"). Но не думаю, что французам будет легко в Москве.Предлагаю в этой игре рассмотреть вариант со ставкой "обе забьют". "Локомотив" сумел отличиться во всех матчах РПЛ, при этом свои ворота "железнодорожники" сумели сохранить на замке только в прошлом туре, в котором обыграли "Крылья Советов" 2:0. Так что вариант с обменом голов мне кажется наиболее привлекательным.Ставка: обе команды забьют за 1,8Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив", лига европы уефа