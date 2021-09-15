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Лошадь получила в подарок большой плюшевый мяч – видео ее безграничного счастья
Лошадь получила в подарок большой плюшевый мяч – видео ее безграничного счастья
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T10:39+0400
2021-09-15T10:39+0400
2021-09-15T10:55+0400
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Искренняя радость лошади, получившей в подарок мягкую игрушку, бесценна.Автор ролика определенно знает, как обрадовать свою лошадь. Не все люди могут даже угадать, что дарить своим друзьям и близким, а тут – животное!На кадрах видно, как лошадь побегает к лежащему на поле плюшевому мячу, прыгает вокруг него и бьет копытами. Она так радостно кладет на него шею и ложится, будто ей в этой жизни больше ничего и не надо.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, вирусные видео
Лошадь получила в подарок большой плюшевый мяч – видео ее безграничного счастья
10:39 15.09.2021 (обновлено: 10:55 15.09.2021)
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Искренняя радость лошади, получившей в подарок мягкую игрушку, бесценна.
Автор ролика определенно знает, как обрадовать свою лошадь. Не все люди могут даже угадать, что дарить своим друзьям и близким, а тут – животное!
На кадрах видно, как лошадь побегает к лежащему на поле плюшевому мячу, прыгает вокруг него и бьет копытами. Она так радостно кладет на него шею и ложится, будто ей в этой жизни больше ничего и не надо.
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