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Лошадь получила в подарок большой плюшевый мяч – видео ее безграничного счастья

Лошадь получила в подарок большой плюшевый мяч – видео ее безграничного счастья

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T10:39+0400

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Искренняя радость лошади, получившей в подарок мягкую игрушку, бесценна.Автор ролика определенно знает, как обрадовать свою лошадь. Не все люди могут даже угадать, что дарить своим друзьям и близким, а тут – животное!На кадрах видно, как лошадь побегает к лежащему на поле плюшевому мячу, прыгает вокруг него и бьет копытами. Она так радостно кладет на него шею и ложится, будто ей в этой жизни больше ничего и не надо.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, вирусные видео