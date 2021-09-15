https://sputnik-georgia.ru/20210915/lotereynyy-bilet-za-vaktsinatsiyu-259618056.html
Лотерейный билет за вакцинацию
Лотерейный билет за вакцинацию
Чего не сделаешь ради большого куша? 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:07+0400
2021-09-15T16:07+0400
2021-09-15T16:07+0400
четвертая волна
грузия
мультимедиа
карикатуры
"лотерейной компании грузии"
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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В Грузии стартовала лотерея для вакцинированных - ежедневно по принципу случайного отбора разыгрываются денежные призы. Общий призовой фонд лотереи - 2,8 млн лари ($900 тыс). Грузины шутят, что готовы сделать прививку хоть шесть раз, чтобы увеличить шансы на победу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, карикатуры, "лотерейной компании грузии", вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Лотерейный билет за вакцинацию
Чего не сделаешь ради большого куша?
В Грузии стартовала лотерея для вакцинированных - ежедневно по принципу случайного отбора разыгрываются денежные призы. Общий призовой фонд лотереи - 2,8 млн лари ($900 тыс). Грузины шутят, что готовы сделать прививку хоть шесть раз, чтобы увеличить шансы на победу.