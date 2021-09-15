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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/lotereynyy-bilet-za-vaktsinatsiyu-259618056.html
Лотерейный билет за вакцинацию
Лотерейный билет за вакцинацию
Чего не сделаешь ради большого куша? 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:07+0400
2021-09-15T16:07+0400
четвертая волна
грузия
мультимедиа
карикатуры
"лотерейной компании грузии"
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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В Грузии стартовала лотерея для вакцинированных - ежедневно по принципу случайного отбора разыгрываются денежные призы. Общий призовой фонд лотереи - 2,8 млн лари ($900 тыс). Грузины шутят, что готовы сделать прививку хоть шесть раз, чтобы увеличить шансы на победу.
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грузия, мультимедиа, карикатуры, "лотерейной компании грузии", вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Лотерейный билет за вакцинацию

16:07 15.09.2021
131
© SputnikЛотерея для вакцинированных
Лотерея для вакцинированных - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik
Чего не сделаешь ради большого куша?
В Грузии стартовала лотерея для вакцинированных - ежедневно по принципу случайного отбора разыгрываются денежные призы. Общий призовой фонд лотереи - 2,8 млн лари ($900 тыс). Грузины шутят, что готовы сделать прививку хоть шесть раз, чтобы увеличить шансы на победу.
101000
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