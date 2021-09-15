https://sputnik-georgia.ru/20210915/mertvye-dushi-v-spiske-izbirateley-tsik-gruzii-razyasnyaet-situatsiyu-259602367.html

Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию

Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию

ЦИК Грузии готовит обновленный список избирателей к местным выборам, которые пройдут 2 октября 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии 15 сентября передаст Центральной избирательной комиссии обновленный список избирателей, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Накануне истек срок подачи запроса на внесение изменений в список избирателей. После того, как Центризбирком получит обновленные данные, на их основании и будет составлен единый список избирателей к предстоящим местным выборам.Если нет никакого правового основания и не установлено, что человек действительно умер, то его нельзя исключить из списка, отметил глава ЦИК."Поэтому, на мой взгляд, и есть определенные манипуляции в связи с вопросом наличия мертвых людей в списке", – отметил Каландаришвили.По его словам, несколько неправительственных и политических организаций запросили из ЦИК списки избирателей по всей стране для того, чтобы их перепроверить.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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