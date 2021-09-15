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Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию
Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию
ЦИК Грузии готовит обновленный список избирателей к местным выборам, которые пройдут 2 октября 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии 15 сентября передаст Центральной избирательной комиссии обновленный список избирателей, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Накануне истек срок подачи запроса на внесение изменений в список избирателей. После того, как Центризбирком получит обновленные данные, на их основании и будет составлен единый список избирателей к предстоящим местным выборам.Если нет никакого правового основания и не установлено, что человек действительно умер, то его нельзя исключить из списка, отметил глава ЦИК."Поэтому, на мой взгляд, и есть определенные манипуляции в связи с вопросом наличия мертвых людей в списке", – отметил Каландаришвили.По его словам, несколько неправительственных и политических организаций запросили из ЦИК списки избирателей по всей стране для того, чтобы их перепроверить.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию

10:41 15.09.2021 (обновлено: 10:52 15.09.2021)
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© Sputnik / STRINGERПарламентские выборы в Грузии 2020 - списки избирателей. Регистрация голосующих
Парламентские выборы в Грузии 2020 - списки избирателей. Регистрация голосующих - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / STRINGER
ЦИК Грузии готовит обновленный список избирателей к местным выборам, которые пройдут 2 октября
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии 15 сентября передаст Центральной избирательной комиссии обновленный список избирателей, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Накануне истек срок подачи запроса на внесение изменений в список избирателей. После того, как Центризбирком получит обновленные данные, на их основании и будет составлен единый список избирателей к предстоящим местным выборам.

"У нас будет возможность вместе с населением еще раз увидеть, кто в итоге остался в этом списке. Из списка были изъяты умершие люди, однако часть из них все равно будет в списках. К сожалению, подобные лица будут (в списках – ред.), так как есть соответствующие процедуры, обеспечивающие изъятие указанных лиц из списков. То есть факт смерти должен быть зафиксирован в соответствующих ведомствах", – заявил Каландаришвили в эфире телеканала "Имеди".

Если нет никакого правового основания и не установлено, что человек действительно умер, то его нельзя исключить из списка, отметил глава ЦИК.
"Поэтому, на мой взгляд, и есть определенные манипуляции в связи с вопросом наличия мертвых людей в списке", – отметил Каландаришвили.
По его словам, несколько неправительственных и политических организаций запросили из ЦИК списки избирателей по всей стране для того, чтобы их перепроверить.
Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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