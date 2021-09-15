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Незрячая и глухая собака чувствует, когда ее хозяин приезжает домой – удивительное видео
Незрячая и глухая собака чувствует, когда ее хозяин приезжает домой – удивительное видео
Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T12:00+0400
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И узнает она любимого хозяина даже не по шагам, ведь в это время он сидит в машине!Трогательное видео было снято одной американской семьей из Вашингтона. Главная героиня этого видео – австралийская овчарка по кличке Опал. Она родилась глухой и слепой в результате плохой селекции.На момент этого видео она была в семье всего три месяца, но каждый день ждала возвращения хозяина в одно и то же время. Опал может ждать часами, но когда учует запах мужчины, буквально сходит с ума и игнорирует все остальные автомобили, зная, в какой именно машине едет он.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео

Незрячая и глухая собака чувствует, когда ее хозяин приезжает домой – удивительное видео

12:00 15.09.2021 (обновлено: 12:07 15.09.2021)
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© Youtube / RM VideosНезрячая и глухая собака чувствует, когда ее хозяин приезжает домой – удивительное видео
Незрячая и глухая собака чувствует, когда ее хозяин приезжает домой – удивительное видео - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Youtube / RM Videos
Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру
И узнает она любимого хозяина даже не по шагам, ведь в это время он сидит в машине!
Трогательное видео было снято одной американской семьей из Вашингтона. Главная героиня этого видео – австралийская овчарка по кличке Опал. Она родилась глухой и слепой в результате плохой селекции.
На момент этого видео она была в семье всего три месяца, но каждый день ждала возвращения хозяина в одно и то же время. Опал может ждать часами, но когда учует запах мужчины, буквально сходит с ума и игнорирует все остальные автомобили, зная, в какой именно машине едет он.
Смотрите на видео также:
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