Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
Презентацию Apple давно ждали, всем было интересно, что за новинки представит компания.
Презентацию Apple давно ждали, всем было интересно, что за новинки представит компания.
Новые iPad получили новые процессоры, обновления коснулись также блоков камер и возможностей съемки видео. И это еще далеко не все!
Новые iPad получили новые процессоры, обновления коснулись также блоков камер и возможностей съемки видео. И это еще далеко не все!
Хорошая новость - новые iPad совместимы со всеми ранее выпущенными аксессуарами.
Хорошая новость - новые iPad совместимы со всеми ранее выпущенными аксессуарами.
У Apple Watch седьмой серии дисплей стал больше, экраны - ярче. Также обновлен функционал.
У Apple Watch седьмой серии дисплей стал больше, экраны - ярче. Также обновлен функционал.
Новые циферблаты, более тонкие рамки... Но самое важное - защита часов была усилена. А время автономной работы осталось прежним - 18 часов от одной зарядки.
Новые циферблаты, более тонкие рамки... Но самое важное - защита часов была усилена. А время автономной работы осталось прежним - 18 часов от одной зарядки.
Затем были представлены новые модели iPhone. Они получили больший размер сенсора у камер, которые в блоке теперь расположены диагонально, и увеличенный аккумулятор, что позволит им работать дольше.
Затем были представлены новые модели iPhone. Они получили больший размер сенсора у камер, которые в блоке теперь расположены диагонально, и увеличенный аккумулятор, что позволит им работать дольше.
В этих же смартфонах появился продвинутый режим ночной съемки, а также возможность стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Минимальный объем памяти теперь будет начинаться с 128 gb.
В этих же смартфонах появился продвинутый режим ночной съемки, а также возможность стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Минимальный объем памяти теперь будет начинаться с 128 gb.
Что касается моделей iPhone 13 pro и pro max, то появился новый цвет - небесно-голубой. "Челка" у экранов стала меньше, сенсор основной камеры стал больше. Дисплей тоже обновлен и может работать с частотой 120 Hz.
Что касается моделей iPhone 13 pro и pro max, то появился новый цвет - небесно-голубой. "Челка" у экранов стала меньше, сенсор основной камеры стал больше. Дисплей тоже обновлен и может работать с частотой 120 Hz.
У моделей pro и pro max появился и новый режим Cinematic mode. Для примера на презентации был показан короткий фильм, снятый на новый iPhone. Появилась функция ProRes видео. Мощность аккумуляторы смартфонов тоже увеличена. Теперь они смогут работать дольше.
У моделей pro и pro max появился и новый режим Cinematic mode. Для примера на презентации был показан короткий фильм, снятый на новый iPhone. Появилась функция ProRes видео. Мощность аккумуляторы смартфонов тоже увеличена. Теперь они смогут работать дольше.
Новые сенсоры камер iPhone позволяют снимать в самых разных условиях. У моделей pro и pro max теперь продвинутый режим макро, новые возможности обработки фото, благодаря встроенному программному обеспечению. Новинки скоро уже появятся в продаже.
Новые сенсоры камер iPhone позволяют снимать в самых разных условиях. У моделей pro и pro max теперь продвинутый режим макро, новые возможности обработки фото, благодаря встроенному программному обеспечению. Новинки скоро уже появятся в продаже.