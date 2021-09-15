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Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
Долгожданная презентация Apple вышла яркой и информативной. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik из Купертино 15.09.2021, Sputnik Грузия
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Началась презентация Apple с красивого музыкального видео. Затем на сцене появился генеральный директор компании Тим Кук. Среди новых продуктов им были представлены новые модели iPad, iPhone и Apple Watch. Продажи новинок стартуют через неделю.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, сша, apple, технологии, iphone, фото

Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото

11:00 15.09.2021 (обновлено: 11:25 15.09.2021)
447
Долгожданная презентация Apple вышла яркой и информативной. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik из Купертино
Началась презентация Apple с красивого музыкального видео. Затем на сцене появился генеральный директор компании Тим Кук. Среди новых продуктов им были представлены новые модели iPad, iPhone и Apple Watch. Продажи новинок стартуют через неделю.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© REUTERS / APPLE INC

Презентацию Apple давно ждали, всем было интересно, что за новинки представит компания.

Презентацию Apple давно ждали, всем было интересно, что за новинки представит компания. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / APPLE INC

Презентацию Apple давно ждали, всем было интересно, что за новинки представит компания.

© REUTERS / APPLE INC

Новые iPad получили новые процессоры, обновления коснулись также блоков камер и возможностей съемки видео. И это еще далеко не все!

Новые iPad получили новые процессоры, обновления коснулись также блоков камер и возможностей съемки видео. И это еще далеко не все! - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / APPLE INC

Новые iPad получили новые процессоры, обновления коснулись также блоков камер и возможностей съемки видео. И это еще далеко не все!

© REUTERS / APPLE INC

Хорошая новость - новые iPad совместимы со всеми ранее выпущенными аксессуарами.

Хорошая новость - новые iPad совместимы со всеми ранее выпущенными аксессуарами. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / APPLE INC

Хорошая новость - новые iPad совместимы со всеми ранее выпущенными аксессуарами.

© REUTERS / APPLE INC

У Apple Watch седьмой серии дисплей стал больше, экраны - ярче. Также обновлен функционал.

У Apple Watch седьмой серии дисплей стал больше, экраны - ярче. Также обновлен функционал. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / APPLE INC

У Apple Watch седьмой серии дисплей стал больше, экраны - ярче. Также обновлен функционал.

© REUTERS / APPLE INC

Новые циферблаты, более тонкие рамки... Но самое важное - защита часов была усилена. А время автономной работы осталось прежним - 18 часов от одной зарядки.

Новые циферблаты, более тонкие рамки... Но самое важное - защита часов была усилена. А время автономной работы осталось прежним - 18 часов от одной зарядки. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / APPLE INC

Новые циферблаты, более тонкие рамки... Но самое важное - защита часов была усилена. А время автономной работы осталось прежним - 18 часов от одной зарядки.

© REUTERS / APPLE INC

Затем были представлены новые модели iPhone. Они получили больший размер сенсора у камер, которые в блоке теперь расположены диагонально, и увеличенный аккумулятор, что позволит им работать дольше.

Затем были представлены новые модели iPhone. Они получили больший размер сенсора у камер, которые в блоке теперь расположены диагонально, и увеличенный аккумулятор, что позволит им работать дольше. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / APPLE INC

Затем были представлены новые модели iPhone. Они получили больший размер сенсора у камер, которые в блоке теперь расположены диагонально, и увеличенный аккумулятор, что позволит им работать дольше.

© REUTERS / APPLE INC

В этих же смартфонах появился продвинутый режим ночной съемки, а также возможность стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Минимальный объем памяти теперь будет начинаться с 128 gb.

В этих же смартфонах появился продвинутый режим ночной съемки, а также возможность стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Минимальный объем памяти теперь будет начинаться с 128 gb. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / APPLE INC

В этих же смартфонах появился продвинутый режим ночной съемки, а также возможность стабилизации изображения со сдвигом матрицы. Минимальный объем памяти теперь будет начинаться с 128 gb.

© REUTERS / APPLE INC

Что касается моделей iPhone 13 pro и pro max, то появился новый цвет - небесно-голубой. "Челка" у экранов стала меньше, сенсор основной камеры стал больше. Дисплей тоже обновлен и может работать с частотой 120 Hz.

Что касается моделей iPhone 13 pro и pro max, то появился новый цвет - небесно-голубой. &quot;Челка&quot; у экранов стала меньше, сенсор основной камеры стал больше. Дисплей тоже обновлен и может работать с частотой 120 Hz. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / APPLE INC

Что касается моделей iPhone 13 pro и pro max, то появился новый цвет - небесно-голубой. "Челка" у экранов стала меньше, сенсор основной камеры стал больше. Дисплей тоже обновлен и может работать с частотой 120 Hz.

© REUTERS / APPLE INC

У моделей pro и pro max появился и новый режим Cinematic mode. Для примера на презентации был показан короткий фильм, снятый на новый iPhone. Появилась функция ProRes видео. Мощность аккумуляторы смартфонов тоже увеличена. Теперь они смогут работать дольше.

У моделей pro и pro max появился и новый режим Cinematic mode. Для примера на презентации был показан короткий фильм, снятый на новый iPhone. Появилась функция ProRes видео. Мощность аккумуляторы смартфонов тоже увеличена. Теперь они смогут работать дольше. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / APPLE INC

У моделей pro и pro max появился и новый режим Cinematic mode. Для примера на презентации был показан короткий фильм, снятый на новый iPhone. Появилась функция ProRes видео. Мощность аккумуляторы смартфонов тоже увеличена. Теперь они смогут работать дольше.

© AFP / Apple Inc.

Новые сенсоры камер iPhone позволяют снимать в самых разных условиях. У моделей pro и pro max теперь продвинутый режим макро, новые возможности обработки фото, благодаря встроенному программному обеспечению. Новинки скоро уже появятся в продаже.

Новые сенсоры камер iPhone позволяют снимать в самых разных условиях. У моделей pro и pro max теперь продвинутый режим макро, новые возможности обработки фото, благодаря встроенному программному обеспечению. Новинки скоро уже появятся в продаже. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP / Apple Inc.

Новые сенсоры камер iPhone позволяют снимать в самых разных условиях. У моделей pro и pro max теперь продвинутый режим макро, новые возможности обработки фото, благодаря встроенному программному обеспечению. Новинки скоро уже появятся в продаже.

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