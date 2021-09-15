https://sputnik-georgia.ru/20210915/novinki-ot-apple-novyy-iphone-kotorogo-vse-zhdali---foto-259603467.html

Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото

Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото

Долгожданная презентация Apple вышла яркой и информативной. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik из Купертино 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T11:00+0400

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Началась презентация Apple с красивого музыкального видео. Затем на сцене появился генеральный директор компании Тим Кук. Среди новых продуктов им были представлены новые модели iPad, iPhone и Apple Watch. Продажи новинок стартуют через неделю.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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