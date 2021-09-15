Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210915/novyy-iphone-13-tsena-kharakteristiki-kogda-budet-v-rossii-259608954.html
Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России
Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России
Корпорация Apple представила новое поколение флагманских смартфонов – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания показала на... 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T13:49+0400
2021-09-15T13:49+0400
справки
apple
iphone
мобильный телефон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259598765_0:211:2736:1751_1920x0_80_0_0_ec7ff1f9695b313114184ae4c54f7429.jpg
Фанаты iPhone смогут приобрести новейшие модели, с новым уменьшенным экранным вырезом, мощной системой, продвинутыми камерами и другими особенностями, в ближайшее время.Sputnik Грузия рассказывает о характеристиках, ценах и датах начала продаж новых iPhone, в том числе и в России.Характеристики iPhone 13Одним из главных нововведений в дизайне iPhone 13 стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения), что случилось впервые с момента запуска системы FaceID.Новый 6,1-дюймовый iPhone 13 получил две обновленные камеры, расположенные по диагонали – в предыдущей версии они находились одна над другой.Широкоугольная камера улавливает на 47% больше света благодаря увеличенной диафрагме. В iPhone появилась новая функция видеосъемки — режим "Киноэффект", который автоматически фокусируется на человеке, когда он заходит в кадр.Устройство оснащено процессором А15 Bionic, выполненный по 5-нанометровой технологии и состоящий из 6 ядер. В компании заявляют, что мощность процессора, по сравнению с конкурентами, возросла на 30%.Новый процессор позволил увеличить время автономной работы. В частности, аккумулятор iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, а iPhone 13 mini – на 1,5 часа дольше, чем в смартфонах предыдущей модели.Apple также обновила модем 5G и добавила новые диапазоны частот, что позволяет увеличить скорость передачи данных.Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти - базовая модель получила накопитель объемом 128 Гб. Кроме этого доступны варианты на 256 Гб и 512 Гб.В iPhone 13 mini с экраном на 5,4 дюйма, также установлены процессор A15 Bionic и обновленные камеры.iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в черном, белом, темно-синем, красном и новом розовом цвете.В новых iPhone 13 Pro и Pro Max появится функция Pro Motion – она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от того, в каком режиме используется смартфон.Максимальный объем памяти iPhone 13 Pro впервые составит 1Тб.Даты и ценыМинимальная цена в США составит от 699 долларов за базовую версию iPhone 13 mini. А базовая версия iPhone 13 Pro Max обойдется в 1 099 долларов. На американском рынке предзаказ начнется с 17 сентября, а в продажу смартфоны поступят 24 сентября.Цена на iPhone 13 в России стартует от 79 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ.Для российских покупателей цена iPhone 13 mini начинаются от 69 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ .Цена iPhone 13 Pro начинается от 99 990 рублей за 128 ГБ версию, а iPhone 13 Pro Max – 109 990 рублей.В России предзаказ на новые iPhone 13 открывается 22 сентября, а старт продаж назначен на 24 сентября 2021 года.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259598765_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_404badc4dcc5154fbe2b841dccf61dee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , apple, iphone, мобильный телефон

Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России

13:49 15.09.2021
233
© REUTERS / APPLE INCТим Кук. Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния.
Тим Кук. Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния. - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / APPLE INC
Корпорация Apple представила новое поколение флагманских смартфонов – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания показала на сентябрьской презентации
Фанаты iPhone смогут приобрести новейшие модели, с новым уменьшенным экранным вырезом, мощной системой, продвинутыми камерами и другими особенностями, в ближайшее время.
Sputnik Грузия рассказывает о характеристиках, ценах и датах начала продаж новых iPhone, в том числе и в России.

Характеристики iPhone 13

Одним из главных нововведений в дизайне iPhone 13 стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения), что случилось впервые с момента запуска системы FaceID.
Новый 6,1-дюймовый iPhone 13 получил две обновленные камеры, расположенные по диагонали – в предыдущей версии они находились одна над другой.
Широкоугольная камера улавливает на 47% больше света благодаря увеличенной диафрагме. В iPhone появилась новая функция видеосъемки — режим "Киноэффект", который автоматически фокусируется на человеке, когда он заходит в кадр.
© REUTERS / APPLE INCПрезентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
© REUTERS / APPLE INC
Устройство оснащено процессором А15 Bionic, выполненный по 5-нанометровой технологии и состоящий из 6 ядер. В компании заявляют, что мощность процессора, по сравнению с конкурентами, возросла на 30%.
Новый процессор позволил увеличить время автономной работы. В частности, аккумулятор iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, а iPhone 13 mini – на 1,5 часа дольше, чем в смартфонах предыдущей модели.
Apple также обновила модем 5G и добавила новые диапазоны частот, что позволяет увеличить скорость передачи данных.
Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти - базовая модель получила накопитель объемом 128 Гб. Кроме этого доступны варианты на 256 Гб и 512 Гб.
В iPhone 13 mini с экраном на 5,4 дюйма, также установлены процессор A15 Bionic и обновленные камеры.
© AFP / Apple Inc.Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
© AFP / Apple Inc.
iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в черном, белом, темно-синем, красном и новом розовом цвете.
В новых iPhone 13 Pro и Pro Max появится функция Pro Motion – она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от того, в каком режиме используется смартфон.
Максимальный объем памяти iPhone 13 Pro впервые составит 1Тб.

Даты и цены

Минимальная цена в США составит от 699 долларов за базовую версию iPhone 13 mini. А базовая версия iPhone 13 Pro Max обойдется в 1 099 долларов. На американском рынке предзаказ начнется с 17 сентября, а в продажу смартфоны поступят 24 сентября.
Цена на iPhone 13 в России стартует от 79 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ.
Для российских покупателей цена iPhone 13 mini начинаются от 69 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ .
© REUTERS / APPLE INCПрезентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния
© REUTERS / APPLE INC
Цена iPhone 13 Pro начинается от 99 990 рублей за 128 ГБ версию, а iPhone 13 Pro Max – 109 990 рублей.
В России предзаказ на новые iPhone 13 открывается 22 сентября, а старт продаж назначен на 24 сентября 2021 года.
Материал подготовлен на основе открытых источников
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:35Цена газа в Европе за день выросла на 17% и побила исторический рекорд
13:19Процесс подсчета голосов на выборах в Грузии будут снимать на видео
13:03Титулованные спортсмены смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов – подробности
12:44"Аллея любви": Театр Грибоедова готовит премьеру по рассказам Бунина
12:14В Грузии отметят Всемирный день чистоты
11:57В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
11:41Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:23Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
11:00Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2515
10:41Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию
10:23"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме
09:28Эксперт о том, будет ли у России и Беларуси единый президент и валюта - видео
09:20Курс лари на среду – 3,1141 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии продолжает расти
08:31Российский "Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
08:01Apple презентовала iPhone 13
07:31Председатель КНР отказал Байдену во встрече, пишут СМИ
07:01До 10 тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
00:31Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей