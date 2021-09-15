Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России
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© REUTERS / APPLE INCТим Кук. Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния.
© REUTERS / APPLE INC
Корпорация Apple представила новое поколение флагманских смартфонов – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания показала на сентябрьской презентации
Фанаты iPhone смогут приобрести новейшие модели, с новым уменьшенным экранным вырезом, мощной системой, продвинутыми камерами и другими особенностями, в ближайшее время.
Sputnik Грузия рассказывает о характеристиках, ценах и датах начала продаж новых iPhone, в том числе и в России.
Характеристики iPhone 13
Одним из главных нововведений в дизайне iPhone 13 стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения), что случилось впервые с момента запуска системы FaceID.
Новый 6,1-дюймовый iPhone 13 получил две обновленные камеры, расположенные по диагонали – в предыдущей версии они находились одна над другой.
Широкоугольная камера улавливает на 47% больше света благодаря увеличенной диафрагме. В iPhone появилась новая функция видеосъемки — режим "Киноэффект", который автоматически фокусируется на человеке, когда он заходит в кадр.
© REUTERS / APPLE INCПрезентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
© REUTERS / APPLE INC
Устройство оснащено процессором А15 Bionic, выполненный по 5-нанометровой технологии и состоящий из 6 ядер. В компании заявляют, что мощность процессора, по сравнению с конкурентами, возросла на 30%.
Новый процессор позволил увеличить время автономной работы. В частности, аккумулятор iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, а iPhone 13 mini – на 1,5 часа дольше, чем в смартфонах предыдущей модели.
Apple также обновила модем 5G и добавила новые диапазоны частот, что позволяет увеличить скорость передачи данных.
Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти - базовая модель получила накопитель объемом 128 Гб. Кроме этого доступны варианты на 256 Гб и 512 Гб.
В iPhone 13 mini с экраном на 5,4 дюйма, также установлены процессор A15 Bionic и обновленные камеры.
© AFP / Apple Inc.Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 pro в Купертино, Калифорния
© AFP / Apple Inc.
iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в черном, белом, темно-синем, красном и новом розовом цвете.
В новых iPhone 13 Pro и Pro Max появится функция Pro Motion – она будет подстраивать частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от того, в каком режиме используется смартфон.
Максимальный объем памяти iPhone 13 Pro впервые составит 1Тб.
Даты и цены
Минимальная цена в США составит от 699 долларов за базовую версию iPhone 13 mini. А базовая версия iPhone 13 Pro Max обойдется в 1 099 долларов. На американском рынке предзаказ начнется с 17 сентября, а в продажу смартфоны поступят 24 сентября.
Цена на iPhone 13 в России стартует от 79 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ.
Для российских покупателей цена iPhone 13 mini начинаются от 69 990 pyблей за модель с накопителем 128 ГБ .
© REUTERS / APPLE INCПрезентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния
© REUTERS / APPLE INC
Цена iPhone 13 Pro начинается от 99 990 рублей за 128 ГБ версию, а iPhone 13 Pro Max – 109 990 рублей.
В России предзаказ на новые iPhone 13 открывается 22 сентября, а старт продаж назначен на 24 сентября 2021 года.
Материал подготовлен на основе открытых источников