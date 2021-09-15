https://sputnik-georgia.ru/20210915/paren-ves-den-vel-sebya-so-svoim-psom-tak-zhe-kak-pitomets-s-nim--zabavnoe-video-259623086.html

Парень весь день вел себя со своим псом так же, как питомец с ним – забавное видео

Парень весь день вел себя со своим псом так же, как питомец с ним – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T18:08+0400

2021-09-15T18:08+0400

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Каждый владелец собаки в комментариях отметил, что узнал в этом видео своего питомца.На кадрах видно, как парень ложится на лежак своего корги, обнимает его, сильно прижимает к себе и неудобно закидывает на питомца ногу, сковывая его движения. Стоит признать, что собаки и правда любят делать так! Затем хозяин чихает ему в лицо, приносит игрушку и тыкает ей в морду, прося поиграть. И это тоже в точку! Также парень оставляет "шерсть" в миске с едой питомца, громко храпит, смотрит с голодным взглядом на то, как корги кушает и обрызгивает его водой.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео