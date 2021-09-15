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"Билайн" жестко ответил Саакашвили
"Билайн" жестко ответил Саакашвили
Защита данных абонентов является не только обязанностью, но принципом работы "Билайн", заявляют в компании 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T20:12+0400
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политика
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грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Оператор мобильной связи "Билайн" опроверг заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что компания передает данные своих абонентов третьим лицам."Утверждение о том, что "Билайн" передает данные абонентов какому-либо политическому или любому другому субъекту, является полной ложью, тем более, что как частная компания, которая является членом международной группы, мы дистанцируемся от любой политической деятельности", – говорится в заявлении компании. В компании отмечают, что защита данных абонентов является не только обязанностью "Билайн" как компании, работающей в телекоммуникационной отрасли, но и принцип, по которому компания тратит значительные средства.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в соцсети Facebook, что "российская компания "Билайн" из своего грузинского филиала передала списки своих абонентов партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии". Также, бывший президент сообщил, что "Билайн" на сегодняшний день, полностью под контролем российской ФСБ.Частная компания Beeline является членом международной группы VEON.Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).В Грузии Beeline Georgia, согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, занимает 26% местного рынка мобильной связи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190124/Bilayn-ob-ukhode-iz-Gruzii-predlozheniya-o-prodazhe-poka-ne-postupali-244044172.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, билайн

"Билайн" жестко ответил Саакашвили

20:12 15.09.2021 (обновлено: 20:45 15.09.2021)
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© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкОфис Билайн
Офис Билайн - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
/
Перейти в фотобанк
Защита данных абонентов является не только обязанностью, но принципом работы "Билайн", заявляют в компании
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Оператор мобильной связи "Билайн" опроверг заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что компания передает данные своих абонентов третьим лицам.
"Утверждение о том, что "Билайн" передает данные абонентов какому-либо политическому или любому другому субъекту, является полной ложью, тем более, что как частная компания, которая является членом международной группы, мы дистанцируемся от любой политической деятельности", – говорится в заявлении компании.
В компании отмечают, что защита данных абонентов является не только обязанностью "Билайн" как компании, работающей в телекоммуникационной отрасли, но и принцип, по которому компания тратит значительные средства.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в соцсети Facebook, что "российская компания "Билайн" из своего грузинского филиала передала списки своих абонентов партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии". Также, бывший президент сообщил, что "Билайн" на сегодняшний день, полностью под контролем российской ФСБ.
Частная компания Beeline является членом международной группы VEON.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
В Грузии Beeline Georgia, согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, занимает 26% местного рынка мобильной связи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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