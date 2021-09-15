https://sputnik-georgia.ru/20210915/strelba-v-tsentre-tbilisi---ranen-odin-chelovek-259624952.html

Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек

Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек

Очевидцы видели, как неизвестный выстрелил в 20-летнего парня несколько раз 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T19:29+0400

2021-09-15T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Анджапаридзе ранен молодой мужчина, сообщает ТВ "Рустави 2".По информации телеканала, очевидцы видели, как в 20-летнего парня неизвестный произвел не менее девяти выстрелов, а затем скрылся.Молодого человека скорая помощь доставила в больницу. Пока неизвестно, как оценивается состояние здоровья раненого.На месте мобилизовано несколько бригад патрульной полиции. Место происшествия ограждено желтой лентой.Как сообщили Sputnik Грузия в МВД, ведутся следственные мероприятия.Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Преступление наказывается лишением свободы от семи до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210420/Neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-tsentre-Tbilisi-est-zhertvy-251516363.html

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новости, грузия, тбилиси, стрельба