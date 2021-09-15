https://sputnik-georgia.ru/20210915/strelba-v-tsentre-tbilisi---ranen-odin-chelovek-259624952.html
Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
Очевидцы видели, как неизвестный выстрелил в 20-летнего парня несколько раз 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T19:29+0400
2021-09-15T19:29+0400
2021-09-15T19:31+0400
новости
грузия
тбилиси
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222674_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_aeb74ff05428db3902fe1d6bc5e3b5c0.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Анджапаридзе ранен молодой мужчина, сообщает ТВ "Рустави 2".По информации телеканала, очевидцы видели, как в 20-летнего парня неизвестный произвел не менее девяти выстрелов, а затем скрылся.Молодого человека скорая помощь доставила в больницу. Пока неизвестно, как оценивается состояние здоровья раненого.На месте мобилизовано несколько бригад патрульной полиции. Место происшествия ограждено желтой лентой.Как сообщили Sputnik Грузия в МВД, ведутся следственные мероприятия.Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Преступление наказывается лишением свободы от семи до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210420/Neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-tsentre-Tbilisi-est-zhertvy-251516363.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222674_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_9b25b15f20416691796d844c7f60c497.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, стрельба
Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
19:29 15.09.2021 (обновлено: 19:31 15.09.2021)
Очевидцы видели, как неизвестный выстрелил в 20-летнего парня несколько раз
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
В центре Тбилиси на улице Анджапаридзе ранен молодой мужчина, сообщает ТВ "Рустави 2"
.
По информации телеканала, очевидцы видели, как в 20-летнего парня неизвестный произвел не менее девяти выстрелов, а затем скрылся.
Молодого человека скорая помощь доставила в больницу. Пока неизвестно, как оценивается состояние здоровья раненого.
На месте мобилизовано несколько бригад патрульной полиции. Место происшествия ограждено желтой лентой.
Как сообщили Sputnik
Грузия в МВД, ведутся следственные мероприятия.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Преступление наказывается лишением свободы от семи до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.