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Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
Очевидцы видели, как неизвестный выстрелил в 20-летнего парня несколько раз 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Анджапаридзе ранен молодой мужчина, сообщает ТВ "Рустави 2".По информации телеканала, очевидцы видели, как в 20-летнего парня неизвестный произвел не менее девяти выстрелов, а затем скрылся.Молодого человека скорая помощь доставила в больницу. Пока неизвестно, как оценивается состояние здоровья раненого.На месте мобилизовано несколько бригад патрульной полиции. Место происшествия ограждено желтой лентой.Как сообщили Sputnik Грузия в МВД, ведутся следственные мероприятия.Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Преступление наказывается лишением свободы от семи до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Стрельба в центре Тбилиси – ранен один человек

19:29 15.09.2021 (обновлено: 19:31 15.09.2021)
617
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Очевидцы видели, как неизвестный выстрелил в 20-летнего парня несколько раз
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В центре Тбилиси на улице Анджапаридзе ранен молодой мужчина, сообщает ТВ "Рустави 2".
По информации телеканала, очевидцы видели, как в 20-летнего парня неизвестный произвел не менее девяти выстрелов, а затем скрылся.
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2021
Неизвестный открыл стрельбу в центре Тбилиси: есть жертвы
20 апреля, 13:41
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Молодого человека скорая помощь доставила в больницу. Пока неизвестно, как оценивается состояние здоровья раненого.
На месте мобилизовано несколько бригад патрульной полиции. Место происшествия ограждено желтой лентой.
Как сообщили Sputnik Грузия в МВД, ведутся следственные мероприятия.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Преступление наказывается лишением свободы от семи до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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