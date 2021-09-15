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Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
По одной из версий, пожилую женщину сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T11:23+0400
2021-09-15T11:31+0400
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похищение невест
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Грузии расследуют факт похищения девушки с целью женитьбы, которое завершилось гибелью ее бабушки, сообщил журналистам адвокат семьи.Инцидент произошел накануне вечером в селе Алгети района Марнеули на востоке страны. 23-летнюю жительницу села похитил ее однокурсник, после чего бабушка девушки умерла, предположительно, от проблем с сердцем.Ранее сообщалось, что пожилая женщина умерла в результате аварии – ее сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать, однако адвокат молодого мужчины эту версию опроверг.Опрос свидетелей накануне продолжался в полиции до поздней ночи.По распространенной информации, семья девушки была против ее замужества. Они обратились в полицию, требуя задержать виновного.Согласно показаниям самой "невесты", никто против нее насилия не применял, и она хотела выйти замуж за однокурсника по своей воле.В МВД Грузии пока не комментируют случившийся факт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, похищение невест, преступность в грузии

Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки

11:23 15.09.2021 (обновлено: 11:31 15.09.2021)
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© Sputnik / STRINGERСотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия
Сотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / STRINGER
По одной из версий, пожилую женщину сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Грузии расследуют факт похищения девушки с целью женитьбы, которое завершилось гибелью ее бабушки, сообщил журналистам адвокат семьи.
Инцидент произошел накануне вечером в селе Алгети района Марнеули на востоке страны. 23-летнюю жительницу села похитил ее однокурсник, после чего бабушка девушки умерла, предположительно, от проблем с сердцем.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина умерла в результате аварии – ее сбила машина похитителей, когда она пыталась им помешать, однако адвокат молодого мужчины эту версию опроверг.
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Опрос свидетелей накануне продолжался в полиции до поздней ночи.
По распространенной информации, семья девушки была против ее замужества. Они обратились в полицию, требуя задержать виновного.
Согласно показаниям самой "невесты", никто против нее насилия не применял, и она хотела выйти замуж за однокурсника по своей воле.
В МВД Грузии пока не комментируют случившийся факт.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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