https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-detsadakh-tbilisi-nachali-razdavat-produkty-dlya-vospitannikov-259605393.html
В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
Воспитательный процесс в тбилисских детсадах возобновится 4 октября 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T11:57+0400
2021-09-15T11:57+0400
2021-09-15T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В тбилисских детсадах с 15 сентября началась раздача продуктов питания для воспитанников, сообщает мэрия столицы.Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанникам садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что во время раздачи продуктов будут соблюдены все рекомендации эпидемиологов.Дети получат сахар, муку, овсянку, макароны, масло, яйца, чай, сыр и молоко.В Тбилиси функционируют 188 детских садов, в которых зарегистрировано около 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, детский сад
В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
Воспитательный процесс в тбилисских детсадах возобновится 4 октября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В тбилисских детсадах с 15 сентября началась раздача продуктов питания для воспитанников, сообщает мэрия столицы.
Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября.
Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанникам садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что во время раздачи продуктов будут соблюдены все рекомендации эпидемиологов.
Дети получат сахар, муку, овсянку, макароны, масло, яйца, чай, сыр и молоко.
В Тбилиси функционируют 188 детских садов, в которых зарегистрировано около 61 тысячи воспитанников.
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