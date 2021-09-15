https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-detsadakh-tbilisi-nachali-razdavat-produkty-dlya-vospitannikov-259605393.html

В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников

В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников

Воспитательный процесс в тбилисских детсадах возобновится 4 октября 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T11:57+0400

2021-09-15T11:57+0400

2021-09-15T11:57+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/25/240472539_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0e69d50b95f2ea6402c87b460ff9282b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В тбилисских детсадах с 15 сентября началась раздача продуктов питания для воспитанников, сообщает мэрия столицы.Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанникам садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что во время раздачи продуктов будут соблюдены все рекомендации эпидемиологов.Дети получат сахар, муку, овсянку, макароны, масло, яйца, чай, сыр и молоко.В Тбилиси функционируют 188 детских садов, в которых зарегистрировано около 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, детский сад