Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-detsadakh-tbilisi-nachali-razdavat-produkty-dlya-vospitannikov-259605393.html
В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
Воспитательный процесс в тбилисских детсадах возобновится 4 октября 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T11:57+0400
2021-09-15T11:57+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/25/240472539_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0e69d50b95f2ea6402c87b460ff9282b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В тбилисских детсадах с 15 сентября началась раздача продуктов питания для воспитанников, сообщает мэрия столицы.Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября. Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанникам садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что во время раздачи продуктов будут соблюдены все рекомендации эпидемиологов.Дети получат сахар, муку, овсянку, макароны, масло, яйца, чай, сыр и молоко.В Тбилиси функционируют 188 детских садов, в которых зарегистрировано около 61 тысячи воспитанников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24047/25/240472539_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_3f742ee04a717e64d397fe423ede27e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, детский сад

В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников

11:57 15.09.2021
121
© Sputnik / STRINGERКомната с поделками в одном из детских садов
Комната с поделками в одном из детских садов - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Воспитательный процесс в тбилисских детсадах возобновится 4 октября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В тбилисских детсадах с 15 сентября началась раздача продуктов питания для воспитанников, сообщает мэрия столицы.
Учебно-воспитательный процесс в детских садах должен был начаться 15 сентября, однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране его перенесли на 4 октября.
Решение о возобновлении социального проекта по раздаче продуктов воспитанникам садов принял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он отметил, что во время раздачи продуктов будут соблюдены все рекомендации эпидемиологов.
Дети получат сахар, муку, овсянку, макароны, масло, яйца, чай, сыр и молоко.
В Тбилиси функционируют 188 детских садов, в которых зарегистрировано около 61 тысячи воспитанников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:14В Грузии отметят Всемирный день чистоты
11:57В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
11:41Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:23Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
11:00Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2515
10:41Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию
10:23"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме
09:28Эксперт о том, будет ли у России и Беларуси единый президент и валюта - видео
09:20Курс лари на среду – 3,1141 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии продолжает расти
08:31Российский "Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
08:01Apple презентовала iPhone 13
07:31Председатель КНР отказал Байдену во встрече, пишут СМИ
07:01До 10 тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
00:31Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей
ВчераВ Тбилиси обновили парк Маршала Геловани
ВчераДесятки заведений в Грузии оштрафовали за несоблюдение ковид-регуляций
ВчераЗдоровье, дом и путешествия: россияне рассказали о своих мечтах
ВчераГде в ЕС больше всего едят овощи и фрукты