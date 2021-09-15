https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-gruzii-otmetyat-vsemirnyy-den-chistoty-259605925.html

В Грузии отметят Всемирный день чистоты

В Грузии отметят Всемирный день чистоты

По всей стране будут организованы уборки на природе, в которых примут участие волонтеры 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T12:14+0400

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общество

грузия

мусор

экология в грузии

природа

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия отметит Всемирный день чистоты различными мероприятиями, которые пройдут в масштабах всей страны с 17 по 19 сентября, сообщает телеканал Imedi.Главная цель Всемирного дня чистоты – научить людей правильно управлять отходами, а также улучшить экологическую ситуация на планете, что повлияет на процесс изменения климата.В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе.Международная кампания проходит по всему миру с 1993 года по инициативе программы охраны окружающей среды при ООН и в ней учувствуют 133 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, мусор, экология в грузии, природа