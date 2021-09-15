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В Грузии отметят Всемирный день чистоты
В Грузии отметят Всемирный день чистоты
По всей стране будут организованы уборки на природе, в которых примут участие волонтеры 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T12:14+0400
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общество
грузия
мусор
экология в грузии
природа
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия отметит Всемирный день чистоты различными мероприятиями, которые пройдут в масштабах всей страны с 17 по 19 сентября, сообщает телеканал Imedi.Главная цель Всемирного дня чистоты – научить людей правильно управлять отходами, а также улучшить экологическую ситуация на планете, что повлияет на процесс изменения климата.В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе.Международная кампания проходит по всему миру с 1993 года по инициативе программы охраны окружающей среды при ООН и в ней учувствуют 133 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, мусор, экология в грузии, природа

В Грузии отметят Всемирный день чистоты

12:14 15.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВыброшенная на землю в парке медицинская маска
Выброшенная на землю в парке медицинская маска - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По всей стране будут организованы уборки на природе, в которых примут участие волонтеры
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия отметит Всемирный день чистоты различными мероприятиями, которые пройдут в масштабах всей страны с 17 по 19 сентября, сообщает телеканал Imedi.
Главная цель Всемирного дня чистоты – научить людей правильно управлять отходами, а также улучшить экологическую ситуация на планете, что повлияет на процесс изменения климата.
В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе.
Международная кампания проходит по всему миру с 1993 года по инициативе программы охраны окружающей среды при ООН и в ней учувствуют 133 страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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