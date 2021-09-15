Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-tbilisi-dostroyat-zhiloy-kompleks-nachatyy-skandalnoy-kompaniey-tsentr-point--259610903.html
В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
Мэрия Тбилиси подписала меморандум с компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T14:49+0400
2021-09-15T15:49+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
компания "центр поинт групп"
строительство
новости тбилиси сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252250218_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_0256ffa6748a9c553bbed43cdd86e3bc.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Жилой комплекс в центре Тбилиси, который превратился в долгострой из-за компании "Центр поинт", будет достроен, заявил мэр столицы Каха Каладзе на специальном брифинге в среду.Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Каладзе отметил, что для них наконец закончился "период безнадежности и мучений".По словам Каладзе, мэрия подписала меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.Каладзе от имени мэрии Тбилиси подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов. Меморандум также подписал руководитель компании CMC Georgia Георгий Каразанашвили, которая будет осуществлять надзор над проведением ремонтных работ. Дело "Центр поинт"Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210330/Odna-iz-vladelits-kompanii-Tsentr-point-Rusudan-Kervalishvili-vyshla-na-svobodu-251320465.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252250218_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_ea5049f256f2d9f36168beea32099721.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, компания "центр поинт групп", строительство, новости тбилиси сегодня

В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"

14:49 15.09.2021 (обновлено: 15:49 15.09.2021)
393
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов на первой линии в Батуми
Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мэрия Тбилиси подписала меморандум с компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Жилой комплекс в центре Тбилиси, который превратился в долгострой из-за компании "Центр поинт", будет достроен, заявил мэр столицы Каха Каладзе на специальном брифинге в среду.
Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Каладзе отметил, что для них наконец закончился "период безнадежности и мучений".
По словам Каладзе, мэрия подписала меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.

"С радостью и гордостью хочу сообщить, что проблема строительной компании "Центр Поинт" решена. Все пострадавшие семьи и люди получат свое собственное жилье. Решения были найдены для всех объектов. В настоящее время ведутся ремонтные, строительные работы и процедуры по выдаче разрешений. Мы, мэрия Тбилиси, являемся гарантом того, что все объекты будут сданы качественно и в срок", – заявил Каладзе.

Каладзе от имени мэрии Тбилиси подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов. Меморандум также подписал руководитель компании CMC Georgia Георгий Каразанашвили, которая будет осуществлять надзор над проведением ремонтных работ.

Дело "Центр поинт"

Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.
Русудан Кервалишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2021
Совладелица компании "Центр поинт" Русудан Кервалишвили вышла на свободу
30 марта, 11:55
860
Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:52Сколько в Грузии избирателей? Новые данные ЦИК
16:21Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования
16:07Лотерейный билет за вакцинацию
15:51Акцию в Тбилиси против тайной слежки и прослушивания провела партия "Лело" - видео
15:49ДТП на западе Грузии: погибли три человека
15:35Учеба в школах Грузии возобновилась в онлайн-режиме: что ждет учителей и школьников?
15:21"Большой брат следит за тобой" – молодежь вышла на акцию против тайной слежки в Грузии
15:19"Заговор против государства и церкви" – премьер Грузии о слежке за священнослужителями
14:49В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
13:35Цена газа в Европе за день выросла на 17% и побила исторический рекорд
13:19Процесс подсчета голосов на выборах в Грузии будут снимать на видео
13:03Титулованные спортсмены смогут поступить в вузы Грузии без экзаменов – подробности
12:44"Аллея любви": Театр Грибоедова готовит премьеру по рассказам Бунина
12:14В Грузии отметят Всемирный день чистоты
11:57В детсадах Тбилиси начали раздавать продукты для воспитанников
11:41Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:23Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
11:00Новинки от Apple: новый iPhone, которого все ждали – фото
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2515
10:41Мертвые души в списке избирателей: ЦИК Грузии разъясняет ситуацию