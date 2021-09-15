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В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
Мэрия Тбилиси подписала меморандум с компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T14:49+0400
2021-09-15T14:49+0400
2021-09-15T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Жилой комплекс в центре Тбилиси, который превратился в долгострой из-за компании "Центр поинт", будет достроен, заявил мэр столицы Каха Каладзе на специальном брифинге в среду.Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Каладзе отметил, что для них наконец закончился "период безнадежности и мучений".По словам Каладзе, мэрия подписала меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.Каладзе от имени мэрии Тбилиси подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов. Меморандум также подписал руководитель компании CMC Georgia Георгий Каразанашвили, которая будет осуществлять надзор над проведением ремонтных работ. Дело "Центр поинт"Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, компания "центр поинт групп", строительство, новости тбилиси сегодня
В Тбилиси достроят жилой комплекс, начатый скандальной компанией "Центр поинт"
14:49 15.09.2021 (обновлено: 15:49 15.09.2021)
Мэрия Тбилиси подписала меморандум с компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Жилой комплекс в центре Тбилиси, который превратился в долгострой из-за компании "Центр поинт", будет достроен, заявил мэр столицы Каха Каладзе на специальном брифинге
в среду.
Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Каладзе отметил, что для них наконец закончился "период безнадежности и мучений".
По словам Каладзе, мэрия подписала меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.
"С радостью и гордостью хочу сообщить, что проблема строительной компании "Центр Поинт" решена. Все пострадавшие семьи и люди получат свое собственное жилье. Решения были найдены для всех объектов. В настоящее время ведутся ремонтные, строительные работы и процедуры по выдаче разрешений. Мы, мэрия Тбилиси, являемся гарантом того, что все объекты будут сданы качественно и в срок", – заявил Каладзе.
Каладзе от имени мэрии Тбилиси подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов. Меморандум также подписал руководитель компании CMC Georgia Георгий Каразанашвили, которая будет осуществлять надзор над проведением ремонтных работ.
Дело "Центр поинт"
Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.
Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.
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