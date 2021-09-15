https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-tbilisi-uvelichitsya-kolichestvo-avtobusov-i-marshrutok-259620864.html

В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток

В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток

К концу сентября автобусы и микроавтобусы в грузинской столице будут курсировать чаще 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T17:53+0400

2021-09-15T17:53+0400

2021-09-15T17:53+0400

общество

грузия

тбилиси

каха каладзе

новые автобусы

транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Автопарк общественного транспорта Тбилиси 22 сентября пополнится на 90 микроавтобусов и 20 автобусов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Градоначальник подчеркнул, что общественный транспорт в столице должен стать более комфортным и доступным.Каладзе не раз заявлял, что одним из основных направлений его работы является развитие общественного транспорта в Тбилиси. Он планирует осуществить ряд транспортных проектов. Среди них: внедрение "умной" транспортной системы; введение в эксплуатацию дополнительно 380 новых автобусов; замена автопарка микроавтобусов; создание десяти новых транспортных коридоров; обновление подвижного состава метро; введение транспортных абонементов; строительство новых канатных дорог; развитие велосипедной культуры; третий этап реформы такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, транспорт в грузии