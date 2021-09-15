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В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток
В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток
К концу сентября автобусы и микроавтобусы в грузинской столице будут курсировать чаще 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T17:53+0400
2021-09-15T17:53+0400
общество
грузия
тбилиси
каха каладзе
новые автобусы
транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Автопарк общественного транспорта Тбилиси 22 сентября пополнится на 90 микроавтобусов и 20 автобусов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Градоначальник подчеркнул, что общественный транспорт в столице должен стать более комфортным и доступным.Каладзе не раз заявлял, что одним из основных направлений его работы является развитие общественного транспорта в Тбилиси. Он планирует осуществить ряд транспортных проектов. Среди них: внедрение "умной" транспортной системы; введение в эксплуатацию дополнительно 380 новых автобусов; замена автопарка микроавтобусов; создание десяти новых транспортных коридоров; обновление подвижного состава метро; введение транспортных абонементов; строительство новых канатных дорог; развитие велосипедной культуры; третий этап реформы такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, транспорт в грузии

В Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток

17:53 15.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerПассажирские автобусы в столице Грузии - общественный транспорт
Пассажирские автобусы в столице Грузии - общественный транспорт - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К концу сентября автобусы и микроавтобусы в грузинской столице будут курсировать чаще
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Автопарк общественного транспорта Тбилиси 22 сентября пополнится на 90 микроавтобусов и 20 автобусов, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Градоначальник подчеркнул, что общественный транспорт в столице должен стать более комфортным и доступным.

"Изменения осуществляются для того, чтобы не оставить ни одну улицу, где не ходит общественный транспорт. Он должен быть доступным и удобным для всех", – сказал Каладзе.

Каладзе не раз заявлял, что одним из основных направлений его работы является развитие общественного транспорта в Тбилиси. Он планирует осуществить ряд транспортных проектов. Среди них: внедрение "умной" транспортной системы; введение в эксплуатацию дополнительно 380 новых автобусов; замена автопарка микроавтобусов; создание десяти новых транспортных коридоров; обновление подвижного состава метро; введение транспортных абонементов; строительство новых канатных дорог; развитие велосипедной культуры; третий этап реформы такси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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