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В Турции второй день подряд максимальный прирост новых случаев COVID-19
В Турции второй день подряд максимальный прирост новых случаев COVID-19
К этому времени в Турции полностью двумя дозами вакцинированы более 41 миллиона человек 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T23:19+0400
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в мире
турция
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Суточный прирост инфицированных коронавируса в Турции составил в среду 28 224, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщил РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны."Сегодня сделано 341 004 теста, выявлено 28 224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек", – говорится в сообщении Минздрава.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 52 миллионов граждан, две дозы – более 41 миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, турция, коронавирус covid-19

В Турции второй день подряд максимальный прирост новых случаев COVID-19

23:19 15.09.2021 (обновлено: 23:32 15.09.2021)
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© REUTERS / SERTAC KAYARПандемия коронавируса - жители Турции в масках на улицах Диярбакыра
Пандемия коронавируса - жители Турции в масках на улицах Диярбакыра - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / SERTAC KAYAR
К этому времени в Турции полностью двумя дозами вакцинированы более 41 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Суточный прирост инфицированных коронавируса в Турции составил в среду 28 224, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщил РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
"Сегодня сделано 341 004 теста, выявлено 28 224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек", – говорится в сообщении Минздрава.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным Минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 52 миллионов граждан, две дозы – более 41 миллиона.
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