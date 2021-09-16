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Австралия получит атомные подлодки в рамках альянса с Британией и США
Австралия получит атомные подлодки в рамках альянса с Британией и США
Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T07:31+0400
2021-09-16T09:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт главы австралийского правительства.Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках этого альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Ранее телеканал ABC сообщал, что Канберра решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, великобритания, австралия, ударные подлодки, оборона

Австралия получит атомные подлодки в рамках альянса с Британией и США

07:31 16.09.2021 (обновлено: 09:23 16.09.2021)
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© photo: Sputnik / George Zimarev
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Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт главы австралийского правительства.
Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках этого альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

"В рамках AUKUS три страны незамедлительно сконцентрируются на определении оптимального пути для доставки по меньшей мере восьми атомных подводных лодок в Австралию", – сообщается в заявлении австралийской стороны.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Канберра решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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