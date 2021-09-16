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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210916/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259637323.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическое положение в Тбилиси, далее следует регион Имерети 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T12:36+0400
2021-09-16T12:59+0400
четвертая волна
новости
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 35 400 тестов и выявлено 2 176 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 589 727 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 838 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 554 618 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 390.Из 2 176 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 756. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 26 693 активных случая, из них 5 637 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 322 пациентов тяжелое, из них 354 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 350 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 706 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 75 человек, а в самоизоляции – 21 877.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

12:36 16.09.2021 (обновлено: 12:59 16.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие в масках в подъемном переходе
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках в подъемном переходе - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Хуже всего эпидемиологическое положение в Тбилиси, далее следует регион Имерети
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 35 400 тестов и выявлено 2 176 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 589 727 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 838 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 554 618 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 390.
Из 2 176 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 756. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 134
Имерети – 357
Квемо Картли – 143
Шида Картли – 138
Гурия – 59
Самегрело - Земо Сванети – 243
Кахети – 236
Мцхета-Мтианети – 58
Самцхе-Джавахети – 42
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.
На данный момент в Грузии 26 693 активных случая, из них 5 637 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 322 пациентов тяжелое, из них 354 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 350 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 706 инфицированных пациентов проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 75 человек, а в самоизоляции – 21 877.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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