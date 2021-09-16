https://sputnik-georgia.ru/20210916/demna-gvasaliya-nominirovan-na-premiyu-soveta-modelerov-ameriki-259636523.html

Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки

Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки

Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор Balenciaga 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T11:21+0400

2021-09-16T11:21+0400

2021-09-16T11:45+0400

новости

в мире

сша

демна гвасалия

balenciaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24205/80/242058088_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_d9dd83c64ac9cdbce0dc9bfb9a45fbdc.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки.Совет модельеров Америки – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды. В настоящее время Совет объединяет более 470 модельеров мужской и женской одежды, ювелиров и дизайнеров аксессуаров.Демна Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga. Вместе с ним номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.Победители будут представлены 10 ноября в Нью-Йорке.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, сша, демна гвасалия, balenciaga