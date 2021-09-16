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Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки
Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки
Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор Balenciaga 16.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки.Совет модельеров Америки – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды. В настоящее время Совет объединяет более 470 модельеров мужской и женской одежды, ювелиров и дизайнеров аксессуаров.Демна Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga. Вместе с ним номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.Победители будут представлены 10 ноября в Нью-Йорке.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, демна гвасалия, balenciaga

Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки

11:21 16.09.2021 (обновлено: 11:45 16.09.2021)
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© Facebook / Demna Gvasalia DailyДизайнер Демна Гвасалия
Дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Facebook / Demna Gvasalia Daily
Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор Balenciaga
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки.
Совет модельеров Америки – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды. В настоящее время Совет объединяет более 470 модельеров мужской и женской одежды, ювелиров и дизайнеров аксессуаров.
Демна Гвасалия представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga. Вместе с ним номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.
Победители будут представлены 10 ноября в Нью-Йорке.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома Демна Гвасалия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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