https://sputnik-georgia.ru/20210916/eto-diskriminatsiya---postpred-rf-o-merakh-kovid-bezopasnosti-v-shtab-kvartire-oon-259633447.html

Это дискриминация – постпред РФ о мерах ковид-безопасности в штаб-квартире ООН

Это дискриминация – постпред РФ о мерах ковид-безопасности в штаб-квартире ООН

Москва выступает за разумные меры ковид-предосторожности для делегатов Генассамблеи ООН 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T09:16+0400

2021-09-16T09:16+0400

2021-09-16T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Срочного заседания Генеральной Ассамблеи и обсуждения требований властей Нью-Йорка допускать в зал только привитых делегатов запросил постпред России при ООН Василий Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи в четверг, сообщает РИА Новости.В послании Генсеку ООН, председателю ГА и всем постпредам указано, что это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, а Россия выступает решительно против такого правила."Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы "твердо поддерживаете" требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка", — пишет Небензя.Он подчеркнул, что Россия придает большое значение соблюдению мер безопасности в пандемию COVID-19."Тем не менее <...> это явно дискриминационная мера, и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года", — написал постпред.Небензя указал, что создание препятствий делегатам для входа в зал явно нарушает Устав ООН. Кроме того, в расчет не приняли права нескольких категорий людей: тех, кто не может привиться по медицинским показаниям, поправившихся после COVID-19 и имеющих антитела, а также тех, кто привился вакцинами, не одобренными американским регулятором CDC — Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.ЦитатаМосква полагает, что никакие превышающие разумные предосторожности меры, "которые фактически запрещают участвовать в заседании в зале Генассамблеи", не должны вводиться. Это будет явным нарушением Устава ООН, заключил постпред.Очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке накануне. С 21 по 27 сентября пройдет также Неделя высокого уровня. В мэрии города потребовали, чтобы все входящие в зал ГА, подтверждали, что они привиты от коронавируса. В ответ председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид написал, что поддерживает предложенные меры.Перед входом в зал установили аппараты для дезинфекции рук, вывесили плакаты с призывом носить маску и соблюдать дистанцию в два метра. Микрофон на главной трибуне покрыли сменяемым чехлом.В этом году в зале Генассамблеи могут находиться глава делегации и три сопровождающих.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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