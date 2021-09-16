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Европа в ожидании наплыва беженцев из Афганистана
Европа в ожидании наплыва беженцев из Афганистана
Европарламент принял специальную резолюцию, призвав Евросоюз начать готовится к приему беженцев 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T21:59+0400
2021-09-16T21:59+0400
2021-09-16T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Европа под новой угрозой наплыва беженцев – на этот раз из Афганистана – Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису, сообщает РИА Новости. Европарламент принял в связи с этим специальную резолюцию."Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответствующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", – говорится в документе.При этом в документе подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза. Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи со сменой власти в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, беженцы, афганистан, европа
Европа в ожидании наплыва беженцев из Афганистана
Европарламент принял специальную резолюцию, призвав Евросоюз начать готовится к приему беженцев
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Европа под новой угрозой наплыва беженцев – на этот раз из Афганистана – Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису, сообщает РИА Новости
.
Европарламент принял в связи с этим специальную резолюцию.
"Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответствующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", – говорится в документе.
При этом в документе подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза.
Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи со сменой власти в стране.
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