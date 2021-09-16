https://sputnik-georgia.ru/20210916/goroskop-na-segodnya-17-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259628534.html

Гороскоп на сегодня 17 сентября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 17 сентября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 17 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T09:52+0400

2021-09-16T09:52+0400

2021-09-16T09:52+0400

астрологический прогноз

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенКосмос поможет Овнам 17 сентября продемонстрировать окружающим свои способности и самореализоваться, но от знака зодиака потребуется нестандартный подход к обычным обязанностям. Тройную прибыль принесет каждая вложенная копейка. Гороскоп советует Овнам выгодно вложить деньги, если такая возможность сегодня представится. А вот испытывать организм на прочность не стоит. Знак зодиака должен помнить об отдыхе и правильно питаться.ТелецТельцы 17 сентября могут договариваться с партнерами, заключать сделки и подписывать договоры, но от крупномасштабных начинаний лучше пока воздержаться. Целеустремленность и уверенность в своих силах поможет знаку зодиака добиться финансовой независимости. Семейные Тельцы столкнутся с некоторыми проблемами – им придется отстаивать свои принципы, причем очень активно. Чтобы избежать аллергии, гороскоп советует воздержаться сегодня от употребления экзотичных блюд.БлизнецыЗвезды советуют Близнецам провести 17 сентября пассивно, не обременяя себя дополнительными обязательствами. Знаку зодиака нужно быть терпеливее и беречь силы для будущих свершений. Гороскоп рекомендует Близнецам избегать сегодня общения с людьми, вызывающими скуку или другие негативные эмоции, чтобы не стать жертвой энергетического вампира. Чрезмерная восприимчивость знака зодиака может стать причиной серьезных неблагоприятных перемен в личной жизни.РакРаки 17 сентября смогут проводить официальные переговоры – сегодня знак зодиака сможет договориться с любимым индивидом. Но космос рекомендует Раку определиться сегодня в ряде важных вопросов со своей позицией, ибо неуверенность знака зодиака может негативно отразиться на контактах с людьми. В семье установится теплая атмосфера, но домочадцам нужно уделить больше времени и внимания. Знаку зодиака нужно соблюдать режим питания и устраивать разгрузочные дни, чтобы сбросить лишние килограммы.ЛевЛьвов 17 сентября ждет благоприятный день – знак зодиака сможет сегодня с успехом проявить свои таланты и способности. Любые идеи Львов, даже самые бредовые, найдут сегодня поддержку со стороны окружающих. Стартовую площадку для будущих профессиональных или финансовых успехов позволят создать общение с родственниками и старыми друзьями. Гороскоп рекомендует Львам расслабиться, чтобы из-за чрезмерной эмоциональности не началась депрессия.ДеваДевы удачно могут сегодня представить новые программы и идеи – начальство их обязательно оценит. Знак зодиака 17 сентября с успехом решит сложные задачи благодаря своей проницательности и остроумию. Спонтанное обострение финансовых вопросов могут вызвать разногласия как на работе, так и дома. Гороскоп рекомендует Девам сохранять хладнокровие и терпеливо решить проблему. Эмоциональное состояние помогут улучшить физические тренировки, моцион и поход по магазинам.ВесыВесам 17 сентября придется выбирать между прибылью и репутацией. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не ввязываться в сомнительные сделки, даже если они сулят крупный капитал. Удачный день для укрепления родственных и дружеских связей. Звезды советуют принимать своих близких такими, какие они есть, и решать сегодня вопросы личного характера. Нервные клетки знака зодиака нуждаются в восстановлении. Гороскоп рекомендует как следует выспаться накануне, чтобы не провести весь день с головной болью.СкорпионСкорпионам 17 сентября не стоит принимать важные решения, начинать деловые переговоры и заключать значимые сделки, ибо результаты ожиданий не оправдают. Бизнесменам космос сулит удачу. Они неожиданно получат госсубсидию, выгодный контракт или щедрое предложение от инвестора. Гороскоп советует знаку зодиака больше времени уделить любимым – провести романтический вечер. Но начинать сегодня ремонтные работы не следует – велика вероятность мелких бытовых травм.СтрелецПо гороскопу Стрельцам 17 сентября нужно завершить все текущие дела, ибо появятся более интересные и увлекательные задачи. Безответственное отношение знака зодиака к имеющимся ресурсам приведет к денежным трудностям. Звезды рекомендуют Стрельцам прислушаться к советам близкого человека, что поможет избежать ненужных трат и сэкономит значительную сумму. Гороскоп советует по-новому посмотреть на ситуацию в семье, что поможет избежать постоянных споров и разногласий.КозерогКосмос сулит Козерогам удачу – знак зодиака сможет наладить финансовое положение и устроить личную жизнь. По гороскопу сегодня хорошее время для исправления допущенных ошибок. Настроение у Козерогов сегодня отличное. Они смогут и превосходно поработать, и набраться сил. Семейных Козерогов ждут бытовые проблемы, которые затребуют основательных трат. А одиноких представителей знака зодиака ждет судьбоносная встреча. Возможно сезонное обострение хронических заболеваний.ВодолейВодолеям гороскоп рекомендует отказаться от реализации запланированных дел, если они не уверены в конечном результате. Не стоит сегодня также оформлять банковский заем или подписывать какие-либо договоры. Звезды советуют знаку зодиака быть сдержанными в финансовых вопросах и не давать в долг друзьям, если не хотят их потерять. Неприятные эмоции, пережитые Водолеями, могут плохо отразиться на здоровье. Гороскоп советует знаку зодиака подумать об отдыхе и восстановлении эмоциональных сил, а также пить больше овощных и фруктовых соков.РыбыНастроение Рыбам испортит череда проблем, но последующий успех окрылит знак зодиака. Финансовую поддержку Рыбы получат оттуда, откуда не ждали, что позволит знаку зодиака воплотить в жизнь намеченные планы и почувствовать себя более уверенно. Нельзя сегодня занимать деньги или давать в долг – это плохо отразится на финансовом благосостоянии. Гороскоп рекомендуют знаку зодиака воздержатся от полуфабрикатов и блюд с консервантами, и есть только здоровую пищу.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

астрологический прогноз, гороскоп